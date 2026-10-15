Политолог: "Русских избирателей Шлесерса нельзя назвать ватниками"
После полномасштабного вторжения России в Украину партия "Согласие" потеряла поддержку русскоязычных избирателей, не прошла в Сейм, а сейчас находится по пороге ликвидации. Политолог Филип Раевскис считает, что часть этих голосов перешла к Айнару Шлесерсу, который сумел найти подходящие слова об Украине, НАТО и России.
В программе "Kārtības rullis" на TV24 политолог и соучредитель агентства по связям с общественностью Mediju tilts Филип Раевскис заявил, что заметную роль в изменении политических предпочтений этой группы избирателей сыграл Айнар Шлесерс.
По оценке эксперта, Шлесерс сумел найти слова, которые оказались приемлемыми для части русскоязычных граждан Латвии, и одновременно показал второй по величине результат на выборах. Раевскис утверждает, что около 60% голосов русскоязычных избирателей достались именно ему.
"В 2022 году в феврале "Согласие" сказало все правильные слова и проиграло выборы. [Партия официально осудила военное вторжение России в Украину. Соответствующее заявление, подписанное председателем правления Нилом Ушаковым, партия распространила с началом полномасштабной агрессии. - Прим. ред.] И никакого "Согласия" больше нет, "Согласие" умерло. Шлесерс сейчас сказал все правильные слова, и он второй по величине результату. У него 60% русских голосов", - объяснил политолог.
"Их нельзя назвать ватниками"
Раевскис считает важным различать русскоязычных избирателей по их политическим взглядам. По его словам, тот факт, что Шлесерс получил значительную поддержку среди русскоязычных граждан, не означает, что их можно автоматически причислять к сторонникам пророссийских взглядов.
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"Говоря о том хорошем, что было сделано, у нас есть одна партия, избирателей которой мы не можем назвать "ватниками", - заявил эксперт.
По его оценке, часть русскоязычных избирателей, придерживающихся пророссийских взглядов, скорее ориентируется на Юлию Степаненко и Алексея Росликова. В то же время сторонники Шлесерса - это другая группа граждан, для которых приемлема его публичная позиция по ключевым вопросам внешней политики.
"У Шлесерса есть русскоязычные граждане Латвии, для которых приемлемо, что Шлесерс говорит все правильные слова об Украине, о НАТО, называет Россию государством-агрессором и так далее", - пояснил Раевскис.
Таким образом, политолог видит различие между русскоязычными избирателями не столько по языку общения, сколько по отношению к войне России против Украины, НАТО и месту Латвии в европейской системе безопасности.
"Монументальное изменение" после выборов 2022 года
По мнению Раевскиса, перемены особенно заметны на фоне парламентских выборов 2022 года. Тогда часть русскоязычных граждан, разочаровавшихся в политических партиях или не нашедших подходящего представительства, не пришла на избирательные участки.
"Это монументальное изменение с 2022 года. Они в 2022 году не пришли на выборы. Шлесерс сейчас дал им возможность, и теперь собирает их у себя", - отметил политолог. По его оценке, Шлесерс смог привлечь избирателей, которые ранее не видели подходящей для себя политической силы. При этом речь идет не обязательно о людях, разделяющих все взгляды лидера партии, а о тех, кому оказались близки его заявления по вопросам, имеющим для них принципиальное значение.
Раевскис также обратил внимание на то, что Шлесерс смог обратиться к этой аудитории без специального финансирования со стороны государства в рамках политики интеграции. "Без поддержки Фонда интеграции общества, только собственными средствами коммуникации", - так политолог охарактеризовал способ, которым Шлесерс привлек внимание этой группы избирателей.
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Ранее сообщалось, что партия "Согласие", много лет представлявшая интересы русскоязычных жителей Латвии, может прекратить существование. Один из ее бывших лидеров, Константин Чекушин, призывает похоронить политический проект, а другой, Нил Ушаков, пока не раскрывает свои дальнейшие планы.