Политолог: "Русских избирателей Шлесерса нельзя назвать ватниками"

"Это монументальное изменение с 2022 года. Они в 2022 году не пришли на выборы. Шлесерс сейчас дал им возможность, и теперь собирает их у себя", - отметил политолог. По его оценке, Шлесерс смог привлечь избирателей, которые ранее не видели подходящей для себя политической силы. При этом речь идет не обязательно о людях, разделяющих все взгляды лидера партии, а о тех, кому оказались близки его заявления по вопросам, имеющим для них принципиальное значение.