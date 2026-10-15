"У нас есть так много, но мы этого не замечаем": поездка в Марокко заставила латвийца иначе взглянуть на свою страну

Одна из участниц обсуждения рассказала, что вернулась из Испании четыре месяца назад и часто размышляет о том, сколько хорошего есть в стране. Она вспомнила публикацию о женщине по имени Эвика, которая говорила, что в Латвии есть много поводов для гордости. В комментариях тогда, по ее словам, женщину высмеивали и утверждали, что гордиться нечем и все плохо. "Мне кажется, если человек ничего другого не видел, возможности не так бросаются ему в глаза", - поделилась своим мнением комментатор.