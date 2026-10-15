Фейковый портал медданных и несуществующий "фестиваль динозавров": мошенники нашли новые способы обмана

На втором сайте мошенники завлекали людей грандиозным фестивалем динозавров, обещая незабываемый семейный отдых. На сайте фестиваля было указано, что двухнедельное мероприятие пройдет в Лиепае, Даугавпилсе и Риге - в выставочном центре на Кипсале. Однако там сейчас идет подготовка совсем к другой выставке, и руководство центра узнало о подобном "мероприятии" только вчера. "С помощью искусственного интеллекта можно очень просто и очень быстро создать качественную информацию. Там упоминались не только мы. Это мероприятие рекламировалось также в Лиепайском и Даугавпилсском олимпийском центрах. Масштаб заявлялся солидный, соответственно, и площадки выбирались крупные", - отметил директор выставочного центра Янис Звирбулис.