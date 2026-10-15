Фейковый портал медданных и несуществующий "фестиваль динозавров": мошенники нашли новые способы обмана
Мошенники научились создавать сайты, которым легко поверить даже внимательным пользователям. В Латвии поддельный портал медицинских данных помог украсть более 66 тысяч евро, а фальшивый фестиваль динозавров обещал семейный праздник сразу в трех городах.
Мошенники продолжают придумывать все новые способы, как заставить людей поверить в фейки и попасться в ловушки, отдав свои деньги. Искусственный интеллект делает такие схемы еще более правдоподобными. Известный портал медицинских данных и грандиозный фестиваль динозавров, обещанный в нескольких городах Латвии, казалось бы, являются совершенно разными историями, однако в обоих случаях использовался схожий метод - создание правдоподобного поддельного сайта, вызывающего доверие людей, сообщает Lsm.lv.
В первом случае мошенники создали клон Datamed, который появился в спонсорской рекламе Google. Люди в поисках настоящего портала попадали на фишинговый сайт, и при вводе данных для входа мошенники получали доступ к их интернет-банку. По данным Государственной полиции, пострадали как минимум 18 человек, у которых было похищено более 66 000 евро. Datamed получил первые сигналы о мошенничестве на прошлой неделе, призвав на своем сайте пользователей быть бдительными, а затем соответствующее предупреждение распространила в социальных сетях Госполиция. Для Datamed это первый инцидент мошенничества с последствиями.
На втором сайте мошенники завлекали людей грандиозным фестивалем динозавров, обещая незабываемый семейный отдых. На сайте фестиваля было указано, что двухнедельное мероприятие пройдет в Лиепае, Даугавпилсе и Риге - в выставочном центре на Кипсале. Однако там сейчас идет подготовка совсем к другой выставке, и руководство центра узнало о подобном "мероприятии" только вчера. "С помощью искусственного интеллекта можно очень просто и очень быстро создать качественную информацию. Там упоминались не только мы. Это мероприятие рекламировалось также в Лиепайском и Даугавпилсском олимпийском центрах. Масштаб заявлялся солидный, соответственно, и площадки выбирались крупные", - отметил директор выставочного центра Янис Звирбулис.