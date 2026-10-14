Президент: в нынешней геополитической ситуации особенно важно защищать латышский язык

Центр государственного языка следит за соблюдением нормативных актов, регулирующих использование латышского языка. Учреждение также обеспечивает государственные органы и общество официальными переводами правовых актов и других документов, изданных в Латвии и международными организациями. Еще одна задача центра - способствовать согласованному использованию терминологии в латвийских нормативных актах и их переводах.