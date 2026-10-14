Президент: в нынешней геополитической ситуации особенно важно защищать латышский язык
Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что укрепление позиций латышского языка особенно важно в нынешней геополитической ситуации. По его словам, ответственность за уважение к государственному языку начинается с каждого человека.
Латышский язык является основой латвийского государства и национальной идентичности. Поэтому в нынешней геополитической ситуации особенно важно укреплять его позиции, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с директором Центра государственного языка Инесе Мухкой.
Как сообщили в канцелярии президента, стороны обсудили приоритеты и актуальные задачи учреждения. Особое внимание уделили роли государственного языка в публичном пространстве и вопросам его долгосрочного сохранения и развития.
"Наша общая ответственность и уважение к государственному языку начинаются с каждого из нас", - подчеркнул Ринкевич.
Центр государственного языка следит за соблюдением нормативных актов, регулирующих использование латышского языка. Учреждение также обеспечивает государственные органы и общество официальными переводами правовых актов и других документов, изданных в Латвии и международными организациями. Еще одна задача центра - способствовать согласованному использованию терминологии в латвийских нормативных актах и их переводах.