В Риге мужчинам, пережившим насилие, предложат бесплатную помощь психологов

С 3 ноября в Риге начнется цикл из 12 бесплатных занятий для совершеннолетних мужчин, которые задекларированы в столице и пережили или продолжают испытывать насилие любого вида. Участники смогут обсудить свой опыт в безопасной обстановке, лучше понять последствия пережитого и освоить навыки управления эмоциями.