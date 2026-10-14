В Риге мужчинам, пережившим насилие, предложат бесплатную помощь психологов
Мужчины, пережившие насилие, нередко остаются со своими переживаниями один на один. В Риге им предложат бесплатную помощь психологов, возможность поделиться своим опытом и познакомиться с людьми, столкнувшимися с похожими ситуациями.
С 3 ноября в Риге начнется цикл из 12 бесплатных занятий для совершеннолетних мужчин, которые задекларированы в столице и пережили или продолжают испытывать насилие любого вида. Участники смогут обсудить свой опыт в безопасной обстановке, лучше понять последствия пережитого и освоить навыки управления эмоциями.
Программу организуют Фонд социальной поддержки и образования и семейный центр поддержки Dūja при сотрудничестве с Рижским самоуправлением.
На встречах участники обсудят насилие в отношении мужчин, власть и контроль в отношениях, последствия психологических травм, стыд и самообвинение. В программу также входят темы эмоциональной саморегуляции, установления личных границ, построения здоровых отношений, самоуважения и личной идентичности.
Цель группы - помочь мужчинам лучше разобраться в собственном опыте, преодолеть чувство изоляции и найти внутренние ресурсы для эмоционального восстановления. Занятия будут вести психолог и психотерапевт.
Встречи пройдут в помещениях семейного центра поддержки Dūja на улице Бривибас гатве. Участие бесплатное.