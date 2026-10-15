Сохраняйте спокойствие! Жителей Екабпилсского края предупредили о предстоящих учениях и стрельбах
17 и 18 октября на территории Екабпилсского края пройдут плановые военные учения земессаргов 56-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе. Во время учений в карьерах в Кюнци и в Ошани пройдут занятия по боевой стрельбе из стрелкового оружия.
Учения являются частью выполнения повседневных задач 56-го батальона боевого обеспечения Земессардзе: защиты сухопутной территории государства, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, обеспечения боевой поддержки Национальных вооруженных сил, подготовки личного состава к участию в международных операциях, а также выполнения других функций батальона.
Земессарги на практике совершенствуют способность действовать в различных условиях, повышая готовность батальона эффективно реагировать на разные ситуации.
Военные учения пройдут на территориях, согласованных с самоуправлением Екабпилсского края, юридическими и частными лицами.
Во время учений на территории стрельбищ в карьерах в их окрестностях возможны повышенный уровень шума и интенсивные звуки взрывов. По территории Екабпилсского края будут передвигаться военная техника, военнослужащие и земессарги со стрелковым оружием.
В окрестностях стрельбищ в Екабпилсском крае на дорогах общего пользования возможны кратковременные ограничения движения транспорта, а в непосредственной близости от стрельбищ – также оцепление для обеспечения безопасности. Жителей призывают выполнять указания находящихся поблизости военнослужащих, соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие, услышав звуки выстрелов.
При обнаружении неизвестных предметов в местах проведения учений запрещено трогать или перемещать их. О находке необходимо сообщить в ближайшее отделение Государственной полиции по телефону 110 или позвонить по номеру 112.
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Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что во время военных учений в Вентспилсе отработают эвакуацию населения.