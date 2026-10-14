В Сейме хотят законом запретить менять названия и символику общественных СМИ

Латвийское радио вещает с 1 ноября 1925 года, а Латвийское телевидение – с 6 ноября 1954 года. Названия обоих общественных СМИ, их символика, репутация, редакционное наследие, профессиональные традиции и узнаваемость в обществе за долгие годы стали важной частью демократического информационного и культурного пространства Латвии, а также основой общественного доверия, отмечают депутаты.