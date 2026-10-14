В Сейме хотят законом запретить менять названия и символику общественных СМИ
Чтобы обеспечить сохранение исторических названий Латвийского радио и Латвийского телевидения, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала в первом чтении поправки к Закону об общественных электронных СМИ. Поправки внесли депутаты.
Законопроект предусматривает, что Латвийское радио и Латвийское телевидение являются историческими общественными медиа, чья идентичность имеет национальное значение.
Поправки предусматривают обязанность Латвийского общественного медиа обеспечивать сохранение этой идентичности в публичной коммуникации, при распространении программ, в редакционной работе, на цифровых платформах, при представлении организации, а также в других формах информирования общества.
Латвийское радио вещает с 1 ноября 1925 года, а Латвийское телевидение – с 6 ноября 1954 года. Названия обоих общественных СМИ, их символика, репутация, редакционное наследие, профессиональные традиции и узнаваемость в обществе за долгие годы стали важной частью демократического информационного и культурного пространства Латвии, а также основой общественного доверия, отмечают депутаты.
18 января 2024 года Сейм принял изменения в законе, предусматривающие создание с 1 января 2025 года единого общественного медиа Латвии путем объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения.
Комиссия попросит признать законопроект срочным и рассмотреть его в первом чтении на завтрашнем заседании Сейма.
Ранее Otkrito.lv писал о том, чот Совет общественных СМИ потребовал от LSM оценить свою работу во время бури.