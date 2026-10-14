Украине ищут деньги на 2027 год: Домбровскис назвал главную задачу встреч в Бангкоке

При этом финансовые вопросы на 2026 год в значительной степени удалось решить, тогда как на 2027 год необходимо найти дополнительные ресурсы. Домбровскис рассчитывает, что встречи в Бангкоке позволят добиться прогресса и получить более четкие обязательства разных стран по дальнейшей поддержке Украины.