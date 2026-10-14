Украине ищут деньги на 2027 год: Домбровскис назвал главную задачу встреч в Бангкоке
Евросоюз рассчитывает заручиться новыми финансовыми обязательствами международных партнеров, чтобы обеспечить Украине поддержку в 2027 году. По словам Валдиса Домбровскиса, средств на следующий год потребуется больше, чем на 2026-й.
На ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые на этой неделе проходят в Бангкоке, Таиланд, планируется мобилизовать финансовую поддержку Украины на 2027 год. Об этом агентству LETA заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.
Изначально предполагалось, что кредит Евросоюза Украине в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы покроет примерно две трети финансовых потребностей страны, а оставшуюся часть обеспечат другие международные партнеры. По словам Домбровскиса, поддержку Украины планируется обсудить на двусторонних встречах и заседании стран G7.
Еврокомиссар подчеркнул, что у Украины есть стабильный круг партнеров, в первую очередь страны G7 и другие государства, придерживающиеся схожих позиций. Переговоры о финансировании ведутся не впервые: в предыдущие годы международным партнерам уже удавалось договариваться о выделении необходимых средств.
При этом финансовые вопросы на 2026 год в значительной степени удалось решить, тогда как на 2027 год необходимо найти дополнительные ресурсы. Домбровскис рассчитывает, что встречи в Бангкоке позволят добиться прогресса и получить более четкие обязательства разных стран по дальнейшей поддержке Украины.
В числе уже объявленных инициатив он упомянул масштабную программу помощи Норвегии, обязательства Великобритании и Канады, а также программу МВФ. По его словам, определенные договоренности уже существуют, но работу необходимо продолжить и конкретизировать применительно к 2027 году.
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Домбровскис также обратил внимание на ситуацию на фронте. Военные действия продолжаются с высокой интенсивностью, а Россия усиливает атаки, поэтому Украине необходимы как финансовая помощь, так и военная поддержка.
По словам еврокомиссара, проблемы существуют и с поставками вооружений. Многие государства, включая страны НАТО, взяли на себя обязательства по предоставлению Украине различных видов военной помощи, однако часть обещанной поддержки до сих пор не дошла до адресата.
Хотя основное внимание на встречах в Бангкоке будет уделено финансированию, Домбровскис считает необходимым активизировать и военную помощь, чтобы Украина могла эффективнее защищаться от российской агрессии.