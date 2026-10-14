Пропустил пожарных и получил штраф 40 евро: водитель в Риге возмущен решением полиции
В Риге водитель, пытаясь пропустить спешивших на вызов пожарных, ненадолго заехал на полосу общественного транспорта и получил штраф в размере 40 евро. Пожарные одобряют его действия, однако полиция считает наказание обоснованным, сообщает программа "Sadursme 360" на канале 360TV.
Водитель Янис ехал по улице Бривибас гатве, когда услышал позади сирены пожарной машины. Чтобы освободить дорогу, он сместился вправо и на короткое время заехал на полосу общественного транспорта. Однако маневр зафиксировала камера контроля скорости. В полиции пояснили, что в этом не было необходимости, поскольку водитель мог продолжить движение по левой полосе.
Оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Эдгарс Капостиньш, напротив, положительно оценил действия водителя. Он отметил, что в подобных ситуациях решение приходится принимать за считаные секунды.
"Все стараются действовать так, как их учили: прижаться вправо, к обочине, или остановиться. На принятие решения есть буквально пара секунд", - объяснил пожарный.
Сам Янис подчеркивает, что перед маневром убедился в его безопасности. "Перед тем как совершить маневр, я внимательно посмотрел, что на этой полосе нет ни одного транспортного средства и что я могу безопасно его выполнить", - рассказал водитель.
Однако даже после обжалования штрафа полиция не изменила своего решения.
Пожарные отмечают, что похожие ситуации возникают и на перекрестках, когда водители боятся пересекать стоп-линию на красный сигнал светофора, чтобы пропустить спецтранспорт. Опасаясь, что камера зафиксирует нарушение и придется платить штраф, автомобилисты иногда медлят, затрудняя спасателям путь к месту происшествия.
С момента инцидента прошло почти год, но Янис подчеркивает, что борется не за 40 евро, а за принцип. По его мнению, своевременно освободив дорогу спецтранспорту, можно помочь спасти человеческие жизни.
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Тем не менее полиция не изменила свою позицию, а суд оставил решение о наложении штрафа в силе.