Подорожает на 20-30% - Rīgas siltums допустило повышение тарифа на теплоэнергию
Жителям Риги стоит готовиться к возможному подорожанию отопления. Rīgas siltums предупреждает, что из-за колебаний цен на энергоресурсы тариф может вырасти на 20-30%. При этом предприятие ищет способы снизить зависимость от газа и сдержать расходы.
На заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии в среду Rīgas siltums сообщило о готовности к отопительному сезону 2026/2027 года и мерах по снижению влияния колебаний цен на энергоресурсы и стабилизации тарифа на теплоэнергию. Согласно презентации предприятия, система централизованного теплоснабжения включает 847 км теплосетей и 44 источника тепла общей установленной мощностью почти 795 мегаватт. Перед началом сезона проведены гидравлические испытания, перестроены и обновлены отдельные участки сетей, подготовлены теплоузлы зданий. В конце сентября их готовность превысила 94%.
Rīgas siltums отмечает, что рост цен на энергоресурсы влияет на тариф по двум направлениям: предприятие самостоятельно производит около 31% теплоэнергии, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому на тариф влияют как стоимость топлива, так и закупочная цена тепла. При этом своевременные закупки природного газа, использование биотоплива и более гибкая работа рынка позволили смягчить последствия подорожания энергоресурсов.
Текущая динамика цен может потребовать повышения тарифа, однако, по прогнозу предприятия, оно не превысит 20-30%. Rīgas siltums также намерено инвестировать в проекты по использованию биомассы, электрификации и аккумуляции тепла, чтобы сократить зависимость от природного газа и влияние ценовых колебаний на клиентов.
Заседание комиссии было созвано после ревизии Государственного контроля, посвященной затратам на централизованное теплоснабжение Риги и возможностям установления экономически обоснованного тарифа.