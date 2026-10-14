Подорожает на 20-30% - Rīgas siltums допустило повышение тарифа на теплоэнергию

На заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии в среду Rīgas siltums сообщило о готовности к отопительному сезону 2026/2027 года и мерах по снижению влияния колебаний цен на энергоресурсы и стабилизации тарифа на теплоэнергию. Согласно презентации предприятия, система централизованного теплоснабжения включает 847 км теплосетей и 44 источника тепла общей установленной мощностью почти 795 мегаватт. Перед началом сезона проведены гидравлические испытания, перестроены и обновлены отдельные участки сетей, подготовлены теплоузлы зданий. В конце сентября их готовность превысила 94%.