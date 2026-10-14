В Латвии расширен круг получателей скидки на оплату электроэнергии
Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) напоминает, что 13 октября 2026 года вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров, расширяющие возможности многодетных семей получить статус защищенного пользователя и государственную поддержку для снижения платежей за электроэнергию.
Изменения предусматривают, что многодетные семьи смогут сохранить право на государственную поддержку и в том случае, если кто-то из детей в возрасте до 24 лет проходит 11-месячную службу государственной обороны.
Изменения касаются также семей опекунов и приемных семей. В дальнейшем при определении права семьи на государственную поддержку для оплаты электроэнергии будут учитываться и молодые люди в возрасте до 24 лет, которые ранее находились под опекой или в приемной семье и после достижения совершеннолетия продолжают учебу либо проходят 11-месячную службу государственной обороны. До сих пор такие семьи могли терять право на поддержку, поскольку после достижения молодым человеком совершеннолетия в государственных регистрах больше не было доступной информации о его связи с семьей.
BVKB поясняет, что в большинстве случаев статус защищенного пользователя определяется автоматически на основании данных государственных информационных систем. Однако многодетным семьям, которые получают право на поддержку в соответствии с новыми условиями, необходимо подать заявление в BVKB. Его можно направить в электронном виде, подписав надежной электронной подписью, на адрес pasts@bvkb.gov.lv, подать через официальный электронный адрес, лично или отправить по почте.
Размер государственной поддержки не меняется – для многодетных семей он составляет 25 евро в месяц. Для нуждающихся и малообеспеченных домохозяйств, семей, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью, а также лиц с I группой инвалидности или их попечителей по-прежнему предусмотрена поддержка в размере 20 евро в месяц.
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