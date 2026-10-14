В Латвии расширен круг получателей скидки на оплату электроэнергии

Изменения касаются также семей опекунов и приемных семей. В дальнейшем при определении права семьи на государственную поддержку для оплаты электроэнергии будут учитываться и молодые люди в возрасте до 24 лет, которые ранее находились под опекой или в приемной семье и после достижения совершеннолетия продолжают учебу либо проходят 11-месячную службу государственной обороны. До сих пор такие семьи могли терять право на поддержку, поскольку после достижения молодым человеком совершеннолетия в государственных регистрах больше не было доступной информации о его связи с семьей.