Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
Ночью в Латвии похолодает до +3, но днем выглянет солнце
В ночь на четверг в отдельных районах Латвии образуется туман, а местами, преимущественно в Курземе, возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Небо преимущественно будет облачным. Ожидается слабый ветер, однако на побережье Курземе сохранится более сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, а в отдельных прибрежных районах может достигнуть +12 градусов.
Днем в большей части страны осадков не ожидается. Между облаками временами будет выглядывать солнце. При слабом ветре воздух прогреется до +9...+14 градусов.
В Риге в четверг существенных осадков не прогнозируется, однако утром возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью температура воздуха составит около +7 градусов, а во второй половине дня поднимется до +12 градусов.