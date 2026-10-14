Одним жарко, другим холодно: начало отопительного сезона в Латвии вызывает недовольство жителей
С началом отопительного сезона в Латвии вновь разгорелись споры о том, когда следует включать отопление. Одни жалуются на холод в квартирах и с нетерпением ждут теплых батарей, другие считают, что с отоплением можно не торопиться, чтобы сэкономить. Управляющие домами признают, что найти решение, которое устроило бы всех, непросто.
"К сожалению, такая ситуация повторяется каждый год. У каждого свое представление о том, когда холодно, а когда тепло. Мы, конечно, стараемся найти золотую середину, но недовольные все равно будут", - отмечает председатель правления PSIA Ventspils nekustamie īpašumi Арминс Клейнбергс.
В Резекне включение отопления также вызвало разногласия между соседями. Как рассказала член правления SIA Rēzeknes Namsaimnieks Юна Константинова, жители одного из домов пожаловались на холод и попросили включить отопление раньше. Управляющая компания выполнила их просьбу, однако вскоре старший по дому потребовал снова отключить отопление.
В этом году отопление в первом жилом доме Резекне включили уже 14 сентября - по взаимному согласию жильцов.
Константинова также отмечает, что мнение о том, будто более раннее включение отопления обязательно увеличивает расходы, не всегда обоснованно. Если здание успело сильно остыть в холодные ночи, на его повторный прогрев может потребоваться больше энергии.
В Икшкиле же в большинстве домов батареи теплые уже с начала октября. Представитель SIA Ikšķiles Māja Даце Кизино подчеркивает, что своевременное включение отопления помогает не только обеспечить комфорт, но и защитить здания от сырости и плесени.
Кроме того, в этом отопительном сезоне тепло в Икшкиле будет дешевле: предприятие заранее заключило договор на поставку газа с фиксированной ценой.
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В Риге отопление начали включать позже, чем во многих других городах. AS Rīgas namu pārvaldnieks сообщает, что после запуска отопления системе потребуется еще около двух недель для стабилизации работы. В этот период специалисты будут проверять работу радиаторов, удалять из них воздух и при необходимости устранять неисправности.