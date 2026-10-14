Одним жарко, другим холодно: начало отопительного сезона в Латвии вызывает недовольство жителей

В Риге отопление начали включать позже, чем во многих других городах. AS Rīgas namu pārvaldnieks сообщает, что после запуска отопления системе потребуется еще около двух недель для стабилизации работы. В этот период специалисты будут проверять работу радиаторов, удалять из них воздух и при необходимости устранять неисправности.