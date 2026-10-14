Неизвестный закрепил афганский флаг на Вантовом мосту - чем это ему грозит
На Вантовом мосту в Риге неизвестный закрепил флаг бывшей Исламской Республики Афганистан. Полиция сняла полотнище и начала административное производство. Об этом сообщила главный специалист по коммуникации муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.
В среду сотрудники полиции получили вызов из-за флага, который, предположительно, принадлежал бывшей Афганской Республике. На место прибыли представители муниципальной полиции и сотрудники муниципального агентства Rīgas gaisma. Вскоре полотнище сняли.
Integrācija iet pēc plāna. Rīgā uz Vanšu tilta kāds ir izkāris Afganistānas Islāma Republikas karogu. Brīnišķīgi. https://t.co/Wy7b0JudBi https://t.co/PdJ6iml3w3— Der.Friedrich (@DassFriedrich) October 14, 2026
Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения муниципальной полиции, камер автомобильных патрулей и устройств наблюдения, установленных поблизости. Это необходимо, чтобы установить личность человека, закрепившего флаг, и выяснить возможные мотивы его действий.
По факту происшествия начато административное производство в соответствии со статьей 11 закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Речь идет о возможном нарушении общественного порядка.
За нарушение общепринятых норм поведения, если оно создает угрозу безопасности самого человека или окружающих, физическому лицу может грозить предупреждение или штраф до 500 евро. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 5000 евро.