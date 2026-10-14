"Работаю на благо своей страны": Кулбергс заявил, что не боится угроз со стороны России

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился с тем, что, занимая высокие государственные должности, политики принимают на себя определенные риски. При этом он не стал подробно комментировать ситуацию в Польше, отметив, что необходимо дождаться результатов расследования польских компетентных органов.