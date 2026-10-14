"Работаю на благо своей страны": Кулбергс заявил, что не боится угроз со стороны России
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что не опасается за свою жизнь из-за возможных угроз со стороны России. По его мнению, Москва стремится посеять страх в европейском обществе, чтобы ослабить поддержку Украины.
Вопрос был связан с возможными покушениями на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.
"Я работаю на благо своей страны, руководствуясь самыми лучшими намерениями и интересами", - подчеркнул Кулбергс.
В то же время он признал, что Россия умеет угрожать, и объяснил, какую цель, по его мнению, преследуют подобные действия. Речь идет о попытке заставить Европу прекратить поддержку Украины, посеяв среди жителей европейских стран страх, неуверенность и тревогу.
Кулбергс также высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин сам испытывает страх, поскольку Россия сейчас не добивается успехов на фронте. Поэтому, считает латвийский премьер, Москва использует другие методы воздействия в различных странах Европы.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился с тем, что, занимая высокие государственные должности, политики принимают на себя определенные риски. При этом он не стал подробно комментировать ситуацию в Польше, отметив, что необходимо дождаться результатов расследования польских компетентных органов.
Как сообщалось ранее, 11 октября в Польше задержали подозреваемого по делу о возможных покушениях на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. "Мужчина, который угрожал нападением, задержан", - написал Туск в социальной сети X, похвалив полицию за "быстрые и решительные действия".
11 октября Министерство внутренних дел Польши сообщило, что полиция получила от Государственной службы охраны информацию о возможном покушении на премьера и главу оборонного ведомства. Пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб, Яцек Добжиньский заявил, что, по оценке властей, существовала высокая вероятность реализации этих угроз.