В Līvu Akvaparks появятся две новые водные горки.
В Латвии
Сегодня 15:03
В Līvu Akvaparks готовят масштабные перемены: что появится летом 2027 года
Уже летом 2027 года на летнем пляже аквапарка Līvu Akvaparks планируют открыть две новые водные горки. В реализацию проекта намерены вложить 800 000 евро, сообщает предприятие.
В настоящее время на летнем пляже аквапарка ведутся строительные работы. После ввода горок в эксплуатацию посетители смогут пользоваться ими на одноместных и двухместных кругах.
Новые открытые водные горки дополнят предложение аквапарка и позволят наслаждаться водными аттракционами не только внутри здания, но и на открытом воздухе в летний сезон.
Планируется, что конфигурация новых горок будет отличаться от аттракционов внутри здания аквапарка. Благодаря этому посетители смогут получить новые впечатления и эмоции.
Открыть новые аттракционы планируют летом 2027 года.