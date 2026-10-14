Это опасно! Латвийцам объяснили, почему зарплаты чиновников - государственная тайна

Директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацука также выступила против "непроверенной и массовой публикации" зарплат в интернете. По ее словам, ограничение прав допустимо, если оно необходимо для достижения конкретной цели и соразмерно затрагиваемым правам, однако сейчас обосновать такую меру невозможно. Она добавила, что учреждения публикуют данные об использовании бюджета и уровнях зарплат по группам должностей. Схожую позицию выразила представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.