Это опасно! Латвийцам объяснили, почему зарплаты чиновников - государственная тайна
Обнародование зарплат работников государственных и муниципальных учреждений создаст угрозу государственной безопасности, считает Служба государственной безопасности (СГБ), прозвучало в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям, где рассматривались коллективные заявления о прозрачности зарплат, ограничении совмещения должностей, финансировании политических партий и ответственности госслужащих.
В повестку дня вошли инициативы "О прозрачных зарплатах в госуправлении", "О запрете должностным лицам занимать несколько оплачиваемых должностей в публичных учреждениях", "О приостановке государственного финансирования партиям, члены которых действуют вопреки Конституции" и "Ответственность государственных должностных лиц перед обществом".
Представитель юридического бюро Сейма Эдвинс Дановскис пояснил, что большинство предложенных мер уже предусмотрено другими нормативными актами. Кроме того, за несколько лет, прошедших с начала сбора подписей, законодательство изменилось, частично решив поднятые вопросы.
Комментируя инициативу общества за открытость Delna о полном раскрытии зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, Дановскис отметил, что Сейм уже обсуждал подобные предложения, но признал их несоразмерными. При этом декларации государственных должностных лиц доступны общественности.
Директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацука также выступила против "непроверенной и массовой публикации" зарплат в интернете. По ее словам, ограничение прав допустимо, если оно необходимо для достижения конкретной цели и соразмерно затрагиваемым правам, однако сейчас обосновать такую меру невозможно. Она добавила, что учреждения публикуют данные об использовании бюджета и уровнях зарплат по группам должностей. Схожую позицию выразила представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
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Представитель СГБ указал на риски для частной жизни и государственной безопасности. По его словам, госслужащие являются целевой группой иностранных разведок, а свободный доступ к данным может повысить их уязвимость для вербовки, давления и запугивания.
Он подчеркнул, что с момента появления инициативы геополитическая ситуация существенно изменилась, поэтому сейчас СГБ не может ее поддержать.
Коллективные заявления поступили в Сейм после того, как каждое из них получило поддержку не менее 10 000 жителей Латвии.