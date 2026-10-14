В Латвии резко выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством
Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Помимо телевизоров, выходят из строя отопительные котлы, тепловые насосы и оборудование для водоснабжения. Ремонт таких устройств может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники.
За первые девять месяцев этого года страховая компания BALTA выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсаций за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику, а также важные для повседневной жизни устройства - отопительные котлы и насосы водоснабжения.
"В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Во время него в одном доме нередко повреждалось сразу несколько электроприборов, хотя обычно в подобных случаях страдает только одно устройство. Кроме того, сравнительно много оборудования оказалось повреждено без возможности восстановления", - отмечает руководитель направления страхования жилья BALTA Арнолдс Линитис.
Ремонт такого оборудования может обходиться очень дорого, а его неисправность способна создать серьезные неудобства. Поэтому эксперты призывают заранее позаботиться о защите электроприборов и резервном электроснабжении.
Данные BALTA свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году - 315, то за первые девять месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации: в этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро.
Повреждения затрагивают также системы отопления и водоснабжения
Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения и скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя и более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них - газовые и пеллетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоры, автоматические ворота и другое оборудование.
Читайте продолжение после рекламы
Самая крупная компенсация в этом году составила 10 000 евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма.
"Сбои в электроснабжении, особенно резкие колебания и скачки напряжения, могут серьезно повредить чувствительные электроприборы. Сегодня это касается не только бытовой техники, но и систем отопления и водоснабжения дома, работа которых зависит от электронных устройств управления", - объясняет директор Центра энергетических компетенций и инноваций AS Sadales tīkls Артурс Шматс.
Не все домохозяйства готовы к отключениям электричества
Хотя надежность электроснабжения в Латвии находится на высоком уровне, экстремальные погодные условия могут привести к ситуациям, когда восстановление подачи электричества занимает больше времени, подчеркивает Шматс.
"Опыт показывает, что не все домохозяйства достаточно подготовлены к длительным перебоям в электроснабжении. Как мы говорим о тревожном чемодане на случай чрезвычайной ситуации, рассчитанном на 72 часа, так и каждой семье следует продумать, как обеспечить основные потребности при длительном отключении электричества. Особенно это важно в отопительный сезон", - поясняет эксперт.
Как защитить технику от последствий перебоев с электричеством
Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют:
Читайте продолжение после рекламы
- Предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможности организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания (UPS), аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту.
- Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Подключать устройства обратно желательно только после восстановления электроснабжения, когда повторные перебои больше не наблюдаются.
- Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки или пахнут горелым, их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности.