В Латвии резко выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством

Данные BALTA свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году - 315, то за первые девять месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации: в этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро.