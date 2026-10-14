Капитанам, готовым вести танкеры через Ормузский пролив, предлагают баснословные деньги

События воскресенья, 11 октября, показывают, почему перевозчикам приходится платить такие деньги. После атаки на коммерческий танкер пропали без вести два индийских моряка, а другое судно, на борту которого находились граждане Индии, подверглось удару. Все это происходит на фоне роста страховых премий и рекордных расходов на морские перевозки. Несмотря на высокие затраты, они уже не всегда становятся препятствием для продолжения рейсов.