Капитанам, готовым вести танкеры через Ормузский пролив, предлагают баснословные деньги
За проход через Ормузский пролив капитанам нефтяных танкеров предлагают зарплаты почти в семь раз выше обычных и бонусы до 50 000 долларов за рейс. При этом моряки сталкиваются с растущей угрозой атак, а некоторые, по данным отраслевых источников, испытывают давление, чтобы они не покидали опасные маршруты.
По данным британского исследователя и аналитика Джека Бакби, специализирующегося на вопросах обороны и национальной безопасности, некоторые капитаны теперь получают до 100 000 долларов в месяц и дополнительно по 50 000 долларов за каждый рейс через пролив. Такие суммы отражают, насколько опасным стало коммерческое судоходство после начала войны, начатой Израилем и США 28 февраля. Иран пытается максимально затруднить транспортировку нефти через Ормузский пролив и тем самым оказать давление на мировую экономику.
В результате нефтеперевозчики готовы предлагать все более щедрые финансовые стимулы, чтобы сохранить поставки из региона. Одновременно появляются сообщения о том, что некоторых членов экипажей вынуждают участвовать в рейсах, от которых при других обстоятельствах они предпочли бы отказаться.
События воскресенья, 11 октября, показывают, почему перевозчикам приходится платить такие деньги. После атаки на коммерческий танкер пропали без вести два индийских моряка, а другое судно, на борту которого находились граждане Индии, подверглось удару. Все это происходит на фоне роста страховых премий и рекордных расходов на морские перевозки. Несмотря на высокие затраты, они уже не всегда становятся препятствием для продолжения рейсов.
Капитанам предлагают огромные зарплаты
Согласно публикации Financial Times от 6 октября, капитанам танкеров предлагают около 100 000 долларов в месяц. Для сравнения, их обычная зарплата составляет примерно 15 000 долларов. За каждый проход через Ормузский пролив некоторые капитаны могут получать дополнительные премии до 50 000 долларов. Таким образом, один из самых опасных морских маршрутов мира становится исключительно прибыльным для тех, кто готов подвергать себя риску.
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Рядовым морякам, которые обычно могут зарабатывать всего около 1500 долларов в месяц, за работу в таких условиях предлагают в четыре-шесть раз больше.
Особенно выгодными стали рейсы на специализированных нефтяных танкерах, которые регулярно проходят через Ормузский пролив, доставляя нефть от портов к более крупным танкерам, ожидающим за пределами пролива. Экипажи этих судов подвергаются повышенному риску, поскольку им приходится чаще находиться в опасной зоне и пересекать ее.
Однако не все моряки соглашаются на такую работу добровольно. Источники в отрасли рассказали Financial Times, что на некоторых членов экипажей оказывают давление, вынуждая оставаться на судах, несмотря на опасения за собственную безопасность. Один из представителей отрасли отметил, что к экипажам "почти начинают относиться как к наемникам".
В регионе зарегистрировали 100 инцидентов на море
Международная морская организация (IMO) подтвердила, что с начала войны в феврале в регионе произошло 100 инцидентов, связанных с безопасностью судоходства. За это время погибли также 24 моряка.
Данные, опубликованные 9 октября, свидетельствуют о быстром росте числа происшествий: всего четырьмя днями ранее было зарегистрировано 93 инцидента.
Организация также сообщила, что 5 октября в результате атаки на танкер ON PEACE получили ранения 12 моряков.
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Обстановка в регионе продолжает ухудшаться. Несмотря на ослабление ракетной инфраструктуры Ирана и его обычных военных возможностей, Тегеран усиливает попытки атаковать суда, проходящие по стратегически важному водному пути. Некоторые из этих атак оказываются успешными.
Теперь перед судоходной отраслью стоит сложный вопрос: сколько еще придется платить экипажам за готовность рисковать жизнью и как долго такие финансовые стимулы смогут поддерживать мировые поставки нефти, прежде чем эта экономическая модель перестанет работать.