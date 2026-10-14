С 15 октября в Латвии ограничат максимальную скорость на дорогах

Сезонные изменения скоростных ограничений связаны с переменчивой погодой и приближением зимы. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменять в течение дня 15 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. На объездной дороге вокруг Кекавы замену знаков планируют провести в ночь с 15 на 16 октября.