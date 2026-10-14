С 15 октября в Латвии ограничат максимальную скорость на дорогах
С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на дорогах Латвии будет ограничена 90 км/ч. Исключение составит участок Видземского шоссе (A2) от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших дорожных условиях разрешено ехать со скоростью 100 км/ч.
Сезонные изменения скоростных ограничений связаны с переменчивой погодой и приближением зимы. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменять в течение дня 15 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. На объездной дороге вокруг Кекавы замену знаков планируют провести в ночь с 15 на 16 октября.
На участке Видземского шоссе в окрестностях Риги, где движение регулируется с помощью электронных знаков переменной информации, при ухудшении дорожных условий система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км/ч.
Следует учитывать, что зимой дорожные условия могут меняться в течение суток. Соответственно, в течение одного дня может меняться и максимально разрешенная скорость движения.
Электронные дорожные знаки имеют такую же юридическую силу, как и обычные. Указанное на них ограничение скорости обязательно для соблюдения. За нарушения предусмотрены штрафы в соответствии с законодательством.
Если на электронных знаках переменной информации ничего не указано, за пределами населенных пунктов максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч. При этом водители должны выбирать скорость с учетом конкретных погодных условий и ситуации на дороге.