В Латвию новой электротехники поступает вдвое больше, чем собирают отходов старой

С 2015 по 2024 год количество электрического и электронного оборудования, поступившего на рынок ЕС, выросло на 79% – с 18,1 до 32,4 килограмма на человека. Главным источником роста стала крупная техника, включая стиральные и посудомоечные машины, а также солнечные панели. При этом с 2022 по 2024 год показатель оставался почти стабильным.