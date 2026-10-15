В Латвию новой электротехники поступает вдвое больше, чем собирают отходов старой
В 2024 году в Латвии на одного жителя собрали 10,45 килограмма отходов электрического и электронного оборудования, тогда как на рынок поступило 21,28 килограмма новой техники. Оба этих показателя ниже средних по Европейскому союзу.
По данным Eurostat, в ЕС на одного жителя собрали 12,3 килограмма электронных отходов, а на рынок поступило 32,4 килограмма нового оборудования – от бытовой техники до смартфонов и компьютеров. В Латвии объем сбора оказался примерно на 15% ниже среднего европейского уровня, а количество поступившей на рынок техники – примерно на 34%.
При этом разница между двумя показателями в Латвии значительно меньше: 10,83 килограмма на человека против 20,1 килограмма в среднем по ЕС.
Техники становится больше
С 2015 по 2024 год количество электрического и электронного оборудования, поступившего на рынок ЕС, выросло на 79% – с 18,1 до 32,4 килограмма на человека. Главным источником роста стала крупная техника, включая стиральные и посудомоечные машины, а также солнечные панели. При этом с 2022 по 2024 год показатель оставался почти стабильным.
Сбор электронных отходов увеличивался медленнее: с 7,3 килограмма на человека в 2015 году до 12,3 килограмма в 2024-м. По сравнению с 2023 годом прирост составил 0,7 килограмма на жителя.
Где собирают больше всего
Больше всего электронных отходов на одного жителя в 2024 году собрали в Болгарии – 18,9 килограмма, Чехии – 17,8 килограмма и Франции – 17,7 килограмма. Самые низкие показатели зафиксированы на Кипре – 4,7 килограмма, в Португалии – 6 килограммов и на Мальте – 6,4 килограмма. Латвийский показатель в 10,45 килограмма заметно превышает эти значения, но уступает уровню стран-лидеров.
Читайте продолжение после рекламы
По количеству новой техники, поступившей на рынок, лидировали Австрия – 38,2 килограмма на жителя, Германия – 38 килограммов и Дания – 37 килограммов. Наименьшие объемы отмечены на Кипре – 15,4 килограмма, в Словакии – 17,5 килограмма и Греции – 18 килограммов.
Во всех странах, по которым доступны данные, масса поступившего на рынок оборудования превышала массу собранных электронных отходов. Наименьшая разница была в Словакии – 6,4 килограмма на человека. В Испании и Германии объем новой техники превышал сбор отходов более чем втрое, тогда как в Латвии – примерно вдвое.