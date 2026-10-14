Договориться не вышло - дело экс-министра Узулниекса о пьяной езде передано в суд

Как сообщалось, в сентябре 2026 года Узулниекс был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения 3,09 промилле. Он полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. После происшествия Узулниекс лишился поста министра и приостановил свою деятельность в составе входящего в Союз зеленых и крестьян Крестьянского союза Латвии.