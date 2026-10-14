В Латвии скоро откроется крупнейший ветропарк с гигантскими турбинами. Местным жителям обещают заплатить
Как сообщает Latvenergo, строительство ветропарка Pienava Wind приближается к финишной прямой: первые ветротурбины высотой 250 метров над полями под Тукумсом уже запущены. В первой половине следующего года 21 турбина общей мощностью 147 мегаватт (МВт) станет крупнейшим ветропарком Латвии.
Ветропарк Pienava Wind расположен на территории площадью около 900 гектаров в Джукстской волости Тукумского края, а его подключение к высоковольтной передающей сети проходит также по территории Добельского края.
Сейчас активная фаза строительства близится к завершению. Большинство ветротурбин уже полностью смонтированы, начались испытания их работы. Планируется, что полноценное производство электроэнергии парк начнет в первой половине 2027 года. За год ветропарк будет вырабатывать до 500 ГВт·ч электроэнергии, чего достаточно для снабжения примерно 230 000 домохозяйств.
Благодаря 21 турбине последнего поколения немецкого производителя Nordex и общей мощности 147 МВт Pienava Wind сейчас является крупнейшим строящимся ветропарком Латвии, а после ввода в эксплуатацию станет крупнейшим действующим ветропарком страны.
Чтобы лучше понять масштаб и значение проекта, можно сравнить его мощность с Кегумской ГЭС: мощность ветропарка составляет примерно половину мощности установленных на ней гидротурбин, равной 248 МВт. Однако по фактической выработке благодаря постоянным ветрам и современным технологиям ветропарк Пиенава сможет за год производить почти столько же электроэнергии, сколько в среднем за год вырабатывает вся Кегумская электростанция на Даугаве.
Стоимость строительства ветропарка Pienava Wind составляет 215 миллионов евро. Он размещен на территории площадью 900 гектаров, однако непосредственно объекты ветропарка занимают не более 2% этой площади, то есть около 18 гектаров.
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Как утверждает Latvenergo, финансовая выгода, которую самоуправление и жители будут получать от работы Pienava Wind, составит 367 500 евро в год. Технологии Nordex рассчитаны на 35 лет эксплуатации, поэтому за весь срок работы ветропарка Пиенава эта сумма превысит 12 миллионов евро. Половина средств поступит в распоряжение самоуправления, другая половина – жителей.
Установленные в парке Pienava Wind турбины относятся к последнему поколению продукции немецкой компании Nordex. Мощность каждой ветротурбины составляет 7 МВт, а общая высота достигает 250 метров. Высота самой башни – 169 метров, длина лопастей – 81,5 метра, что и формирует общую высоту конструкции. Преимущество такой высоты заключается в том, что выше ветер обычно более постоянный и сильный.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии создали калькулятор выплат жителям и самоуправлениям от ветропарков.