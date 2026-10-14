В Латвии скоро откроется крупнейший ветропарк с гигантскими турбинами. Местным жителям обещают заплатить

Чтобы лучше понять масштаб и значение проекта, можно сравнить его мощность с Кегумской ГЭС: мощность ветропарка составляет примерно половину мощности установленных на ней гидротурбин, равной 248 МВт. Однако по фактической выработке благодаря постоянным ветрам и современным технологиям ветропарк Пиенава сможет за год производить почти столько же электроэнергии, сколько в среднем за год вырабатывает вся Кегумская электростанция на Даугаве.