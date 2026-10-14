Невероятно! В Германии робот, предположительно, домогался 16-летней девушки
В немецком городе Кельне робот, предположительно, использовался для сексуальных домогательств к 16-летней девушке. Полиция начала расследование в отношении двух молодых людей, которые, как предполагается, управляли роботом и снимали происходящее на видео, сообщает BBC.
Инцидент произошел в субботу незадолго до полуночи возле одного из заведений быстрого питания в центре Кельна. Девушка находилась в компании друзей, когда к ней сзади приблизился робот высотой около 120 сантиметров. Он был красно-золотого цвета, с приклеенными усами и золотой цепью на шее.
По данным полиции, робот схватил девушку за ягодицы и начал совершать движения сексуального характера. Девушка закричала и отступила.
Вскоре после происшествия полицейские обнаружили неподалеку двух молодых людей - 16-летнего владельца робота и 19-летнего юношу. Робот находился в багажнике автомобиля. Правоохранители изъяли его, а также мобильные телефоны обоих молодых людей.
Сейчас полиция выясняет, управляли ли движениями робота намеренно. Кроме того, у следователей есть подозрения, что молодые люди снимали произошедшее и транслировали его в прямом эфире в социальных сетях.