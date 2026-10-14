Невероятно! В Германии робот, предположительно, домогался 16-летней девушки

Инцидент произошел в субботу незадолго до полуночи возле одного из заведений быстрого питания в центре Кельна. Девушка находилась в компании друзей, когда к ней сзади приблизился робот высотой около 120 сантиметров. Он был красно-золотого цвета, с приклеенными усами и золотой цепью на шее.