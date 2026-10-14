Бывший боксер и депутат Рижской думы Майрис Бриедис вновь сменил партию

Как сообщалось, Бриедис покинул фракцию партии "Стабильности!" в августе прошлого года, не назвав причины. На вопрос, останется ли он независимым депутатом или планирует присоединиться к какой-либо другой политической силе, он тогда не ответил. Передача "Панорама" на Латвийском телевидении уже в то время сообщала, что Бриедис может присоединиться к фракции ЛПМ.