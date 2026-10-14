Бриедис объявил о завершении своей спортивной карьеры в августе 2024 года.
В Латвии
Сегодня 13:34
Бывший боксер и депутат Рижской думы Майрис Бриедис вновь сменил партию
Избранный в Рижскую думу бывший боксер Майрис Бриедис, который после ухода из фракции партии "Стабильности!" был независимым депутатом, в среду присоединился к фракции оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Таким образом, теперь у фракции ЛПМ в столичной думе будет 14 депутатов.
Как сообщалось, Бриедис покинул фракцию партии "Стабильности!" в августе прошлого года, не назвав причины. На вопрос, останется ли он независимым депутатом или планирует присоединиться к какой-либо другой политической силе, он тогда не ответил. Передача "Панорама" на Латвийском телевидении уже в то время сообщала, что Бриедис может присоединиться к фракции ЛПМ.
Ранее Бриедис был членом партии "Согласие" и баллотировался в Сейм по ее списку, а перед муниципальными выборами сменил политическую принадлежность, вступив в партию "Стабильности!".
В августе 2024 года Бриедис заявил о завершении спортивной карьеры, которой он посвятил 25 лет. За это время Бриедис стал одним из лучших боксеров мира в своей весовой категории.