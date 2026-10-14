В Катлакалнсе неизвестные забросали частный дом краской: хозяин обещает 1000 евро за информацию

"У меня нет ни малейшего представления, кто мог это сделать", - признался он. По словам Гинтса, он не занимается ничем незаконным и не видит связи между произошедшим и своей работой. Он также обсуждал случившееся с женой, но она тоже не смогла предположить, кто мог бы желать им зла.