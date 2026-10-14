В Катлакалнсе неизвестные забросали частный дом краской: хозяин обещает 1000 евро за информацию
В Катлакалнсе в ночь на 9 октября неизвестные из проезжавшего автомобиля целенаправленно забросали краской частный дом. Владелец недвижимости объявил вознаграждение в размере 1000 евро за информацию, которая поможет установить личности нападавших и найти их автомобиль.
Как сообщил хозяин дома по имени Гинтс в социальной сети Facebook, инцидент произошел на улице Креллишу в период с 00:39 до 00:53. По его словам, автомобиль светлого цвета перед нападением целенаправленно ездил по местным улицам, в том числе Слокас, Олектас, Робежу и Кронишу. Злоумышленники бросили в светлый фасад дома пакеты с серой краской. В результате повреждены две стороны здания и брусчатка во дворе. Поскольку фасад дома бежевого цвета, серые пятна особенно заметны.
Хозяин обнаружил последствия нападения только утром, когда отправился по своим обычным делам. Ночью он находился дома вместе с ребенком. В беседе с порталом Jauns.lv мужчина рассказал, что точный размер ущерба еще предстоит определить вместе со страховой компанией. Предварительно речь идет как минимум о нескольких тысячах евро, однако сумма может достигнуть и десятков тысяч.
Одной из камер видеонаблюдения в окрестностях удалось зафиксировать подозрительный автомобиль, но из-за ночного режима съемки изображение получилось размытым. По силуэту машины пользователи социальных сетей предположили, что это может быть Tesla Model 3, Lexus IS250, Audi A5 или Mercedes CLA. Пока ни одна из этих версий не подтверждена.
Хозяин ищет свидетелей и записи с камер
О случившемся сообщили в полицию, однако Гинтс сомневается, что правоохранителям удастся быстро найти виновных. "В каком-то смысле полиция здесь бессильна. Они ничего не добьются, ничего не сделают, у них нет ни зацепок, ни доказательств", - считает пострадавший.
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Поэтому мужчина самостоятельно собирает записи с камер видеонаблюдения в окрестностях и пытается восстановить маршрут подозрительной машины. Он надеется, что на одной из записей удастся отчетливо увидеть марку автомобиля и его номер, а затем установить владельца.
Первоначально Гинтс обещал за полезную информацию 500 евро, но отклик оказался небольшим. После увеличения вознаграждения до 1000 евро люди стали активнее сообщать возможные сведения. При этом хозяин подчеркивает, что для него важнее не деньги, а желание установить истину.
Мужчина уверен, что нападение было направлено именно против его дома, хотя не представляет, кто мог за ним стоять и по какой причине.
"У меня нет ни малейшего представления, кто мог это сделать", - признался он. По словам Гинтса, он не занимается ничем незаконным и не видит связи между произошедшим и своей работой. Он также обсуждал случившееся с женой, но она тоже не смогла предположить, кто мог бы желать им зла.
Хозяин дома хочет выяснить не только личности нападавших, но и их мотивы. "Если кто-то хотел отомстить, если это мужчина... тогда приезжай, позвони и скажи, поговорим... Но зачем бросать краску в стену?" - возмущается Гинтс.