Банк Латвии: многим владельцам жилья в стране угрожает риск тяжелого финансового удара
За восемь лет доля застрахованного жилья в Латвии выросла с 30,8% до 52,8%. Однако, согласно оценке рынка страхования жилья, проведенной Банком Латвии, почти каждое второе жилище по-прежнему не застраховано.
Исторические данные, обобщенные Банком Латвии, показывают, что в 2017 году было застраховано лишь 30,8% жилья. Таким образом, с 2017 года доля застрахованного жилья увеличилась на 22 процентных пункта. В 2025 году в Латвии действовало 445,6 тысячи договоров страхования жилья.
"За восемь лет удалось добиться существенного улучшения, однако разрушения, причиненные недавней бурей, напоминают, что этого недостаточно – почти каждое второе жилище по-прежнему не застраховано. Предотвратить природную стихию не получится, но мы можем лучше защитить себя от ее финансовых последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрывается полисом", – подчеркивает руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.
Данные Банка Латвии показывают четкую долгосрочную тенденцию: жители все чаще предпочитают защищать свое жилье от финансовых последствий непредвиденных событий. Однако 47,2% незастрахованного жилья означают, что для значительной части общества серьезное несчастье может обернуться и тяжелым финансовым ударом.
99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема заключается не в отсутствии покрытия рисков стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована.
"Недавняя буря, во время которой деревья падали на здания, повреждая крыши и другие конструкции, вновь напомнила, что такой ущерб может быть внезапным и значительным. В 2025 году среднее возмещение ущерба от природных катастроф в расчете на одно жилище составило 1552 евро – примерно на 25% больше средней выплаты по страхованию имущества (1242 евро)", - указывают эксперты Банка Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за одной ошибки владельцы жилья в Латвии теряют до 30% его стоимости.