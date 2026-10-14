Банк Латвии: многим владельцам жилья в стране угрожает риск тяжелого финансового удара

"За восемь лет удалось добиться существенного улучшения, однако разрушения, причиненные недавней бурей, напоминают, что этого недостаточно – почти каждое второе жилище по-прежнему не застраховано. Предотвратить природную стихию не получится, но мы можем лучше защитить себя от ее финансовых последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрывается полисом", – подчеркивает руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.