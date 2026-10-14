Starlink ограничил связь для ВСУ, а США не предупредили Киев о ракетных ударах - Зеленский обратился к Трампу
Украина столкнулась сразу с двумя проблемами: SpaceX ввела ограничения на работу спутникового интернета Starlink для военных терминалов, а в Киеве заявили, что не получили своевременного предупреждения о российских баллистических ракетах.
Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничения на работу спутникового интернета Starlink в движущемся транспорте, что помешало проведению операций Вооруженных сил Украины. Украинских военных заранее об изменениях не предупредили.
Об этом сообщил советник президента Украины и эксперт в области радиосвязи Сергей Бескрестнов, известный под позывным Flash.
"Могу подтвердить, что этой ночью SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starlink, работающих в движении. В настоящее время ограничение распространяется на военный тариф Starshield, а установленный порог скорости составляет 100 миль в час, или примерно 161 км/ч", - заявил Бескрестнов.
По его словам, Силы обороны Украины не получили предварительного уведомления о предстоящих ограничениях. В результате сорвалось выполнение нескольких боевых задач. "Очевидно, что такие действия не могут быть случайностью и связаны с нынешней политической ситуацией", - добавил эксперт.
Бескрестнов также подтвердил ранее распространенную украинским волонтером Сергеем Стерненко информацию об ограничениях в работе Starlink. Стерненко сообщал, что в ночь с 13 на 14 октября терминалы Starlink начали терять связь, как только скорость движения превышала 160 км/ч. При этом он подчеркнул, что обычные терминалы Starlink продолжают работать.
Стерненко предположил, что SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Однако доказательств этой версии представлено не было.
Позднее Стерненко сообщил, что, по информации украинских военных, ограничения на использование терминалов Starlink стали еще жестче. Теперь спутниковая связь, по его словам, начинает прерываться уже при скорости движения 60-70 км/ч.
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Тем временем украинская компания Stetman разрабатывает собственную систему спутниковой связи UASAT-NANO. Цель проекта - снизить зависимость Сил обороны Украины от услуг Starlink и обеспечить военным альтернативные средства связи.
Украина осталась без предупреждения о российских ракетных ударах
Одновременно возникли вопросы к обмену разведывательной информацией между США и Украиной. 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от международных партнеров предварительного предупреждения о пяти российских баллистических ракетах, ударивших по гражданской инфраструктуре украинской столицы. По данным Associated Press, украинская сторона также не получила своевременного предупреждения о последующих ударах по Киеву.
США обладают системой космического наблюдения, позволяющей обнаруживать запуски российских баллистических ракет. Ранее американские военные передавали Украине такую информацию, чтобы власти могли своевременно оповещать население, а силы ПВО - готовиться к отражению атак. По словам эксперта по ракетным вооружениям Фабиана Хоффмана, которого цитирует Reuters, европейские союзники располагают весьма ограниченными возможностями для полноценной замены американской системы раннего предупреждения.
При этом утверждать, что Вашингтон полностью прекратил передачу разведданных, пока нельзя. Зеленский заявил в интервью NPR, что сотрудничество в этой сфере не остановлено, хотя украинские генералы получили предупреждение о возможности его прекращения. Дональд Трамп со своей стороны заявил, что США продолжают делиться разведданными с Украиной.
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Зеленский обратился к Трампу и союзникам
После массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины с применением баллистических ракет президент Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России и предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot.
В результате массированной российской атаки в ночь на 14 октября серьезно пострадали энергетическая, нефтяная и газовая инфраструктура Украины. Удары были нанесены по Киеву и Киевской области, а также Харькову, что привело к масштабным перебоям с электроснабжением.
Президент Украины сообщил о последствиях атаки в социальной сети X и обратился к международным партнерам с призывом усилить поддержку Украины.
По информации Зеленского, российские войска использовали во время атаки 39 баллистических ракет и более 120 беспилотников. В результате ударов повреждены 26 объектов электроэнергетической инфраструктуры и четыре объекта нефтегазовой отрасли. Без электричества остались не менее 600 000 человек. Число отключений электроэнергии может увеличиться.
"Мы призываем Америку и всех в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать - и отреагировать жестко. Россия упустила возможность снизить напряженность и совершенно очевидно выбрала продолжение своей безумной войны на уничтожение", - заявил Зеленский.
Украинский президент также обратился к США, европейским странам и другим союзникам с призывом не допустить ситуации, при которой какая-либо страна будет вынуждена в одиночку противостоять российской агрессии без поддержки международного сообщества.
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В завершение Зеленский напомнил о принципе бывшего президента США Рональда Рейгана, касающемся достижения мира: "Мир можно обеспечить только силой". Президент Украины поблагодарил всех, кто продолжает оказывать помощь стране.