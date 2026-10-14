Starlink ограничил связь для ВСУ, а США не предупредили Киев о ракетных ударах - Зеленский обратился к Трампу

При этом утверждать, что Вашингтон полностью прекратил передачу разведданных, пока нельзя. Зеленский заявил в интервью NPR, что сотрудничество в этой сфере не остановлено, хотя украинские генералы получили предупреждение о возможности его прекращения. Дональд Трамп со своей стороны заявил, что США продолжают делиться разведданными с Украиной.