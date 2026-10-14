В Латвии резко выросли цены на электроэнергию. Увы, прогнозы на будущее тоже не обнадеживают
В сентябре средняя оптовая цена электроэнергии в Латвии выросла на 36% по сравнению с августом и достигла 108,53 евро за мегаватт-час, сообщают аналитики Latvenergo. Возможно, и дальше потребителей в Латвии ждет повышение цен - танденции на рынках пока не обнадеживают.
Почему выросли цены
Подорожанию способствовали сезонное снижение выработки солнечных электростанций, ремонтные работы на атомных электростанциях Северных стран и увеличение потребления электроэнергии.
Как объясняют эксперты Latvenergo, в сентябре солнечные электростанции стран Балтии произвели на 41% меньше электроэнергии, чем в августе. Одновременно доступность атомных мощностей в Северных странах снизилась до 53% – на 17 процентных пунктов за месяц. Из-за планового обслуживания нескольких крупных реакторов производство электроэнергии на АЭС Швеции сократилось на 22%, Финляндии – на 33%.
Сократились и поставки из Швеции. В ее четвертой торговой зоне средняя цена электроэнергии выросла на 47%, до 106,95 евро за мегаватт-час, а импорт в Литву по соединению NordBalt уменьшился на 19%. Рост ветровой генерации и поставок из Финляндии лишь частично компенсировал сокращение предложения в регионе.
В самой Латвии потребление электроэнергии достигло 583 гигаватт-часов – на 2% больше, чем в августе, и на 12% больше, чем годом ранее. При этом страна произвела 355 гигаватт-часов, обеспечив собственной генерацией 61% потребления. Несмотря на увеличение производства на 4% за месяц и на 24% за год, Латвия по-прежнему зависела от импорта и цен на соседних рынках.
Сдерживать рост цен помогла дождливая погода. Осадков в сентябре выпало на 65% больше нормы. Средний приток воды в Даугаве достиг 338 кубометров в секунду – на 92% больше, чем в августе, и на 74% выше многолетней нормы. Это позволило увеличить выработку гидроэлектростанций.
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Что будет дальше?
На рынке фьючерсов на электроэнергию сохраняется тенденция к подорожанию, указывают специалисты. В сентябре цена системного контракта Северных стран с поставкой в следующем месяце выросла на 36%, до 101,91 евро за мегаватт-час. Контракт на следующий год подорожал на 17%, до 65,57 евро за мегаватт-час.
Рост фьючерсных цен обусловлен подорожанием энергоресурсов и недостатком осадков в Северных странах, где дефицит гидроресурсов в энергетическом выражении составлял 15,9 тераватт-часа относительно многолетней нормы.
Дополнительное давление создает дорогой природный газ. В сентябре цена ближайшего месячного контракта на европейском рынке TTF выросла на 22%, до 74,87 евро за мегаватт-час. Причинами стали низкие запасы газа перед отопительным сезоном, сокращение поставок из Норвегии из-за ремонтов и технических неисправностей, а также неопределенность с поставками сжиженного газа с Ближнего Востока.
К концу сентября газовые хранилища ЕС были заполнены лишь на 71% – примерно на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Поэтому рынок остается особенно чувствительным к перебоям поставок и похолоданию. Во второй половине сентября увеличение импорта сжиженного газа способствовало снижению цен, однако низкие запасы сохраняют риск нового подорожания в отопительный сезон.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии на треть выросли цены на электроэнергию, но могло быть гораздо хуже.