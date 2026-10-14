В Латвии резко выросли цены на электроэнергию. Увы, прогнозы на будущее тоже не обнадеживают

В самой Латвии потребление электроэнергии достигло 583 гигаватт-часов – на 2% больше, чем в августе, и на 12% больше, чем годом ранее. При этом страна произвела 355 гигаватт-часов, обеспечив собственной генерацией 61% потребления. Несмотря на увеличение производства на 4% за месяц и на 24% за год, Латвия по-прежнему зависела от импорта и цен на соседних рынках.