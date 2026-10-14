Дело лесопромышленников на 50 млн евро: Конституционный суд не стал рассматривать заявление генпрокурора
Фото: LETA
Прокуратура считает, что в результате "дела лесопромышленников" государству причинены убытки в размере около 50 млн евро.
В Латвии

Дело лесопромышленников на 50 млн евро: Конституционный суд не стал рассматривать заявление генпрокурора

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Конституционный суд (КС) отказался возбуждать дело по заявлению генерального прокурора Арминса Мейстерса по так называемому делу лесопромышленников, пояснив, что генпрокурор не имеет права подавать в КС заявление по данному делу.

КС пришел к выводу, что оспариваемые акты имеют юридическую силу в отношении одного учреждения в рамках субъекта публичного права и не предписывают непосредственно совершать какие-либо действия за пределами государственного управления. Кроме того, они не регулируют неопределенное количество случаев и не применяются многократно. Таким образом, оспариваемые акты не являются нормативными актами, рассмотрение которых входит в компетенцию КС. Суд рассматривает дела о соответствии других нормативных актов или их частей правовым нормам более высокой юридической силы, а также о соответствии национальных правовых норм Латвии заключенным государством международным договорам.

Упомянутые генпрокурором протокольные решения считаются индивидуальными правовыми актами Кабинета министров, которые не соответствуют признакам административного акта, поясняет КС.

В то же время КС указал, что проверка соответствия таких актов закону входит в его компетенцию, однако законодатель в законе о КС предусмотрел лишь определенный круг субъектов, которые могут подать по ним заявление в КС, а именно, президент, Сейм, не менее 20 депутатов Сейма, Кабинет министров и Совет по юстиции в рамках установленной законом компетенции.

Генеральный прокурор не входит в круг этих лиц, указал КС.

Как сообщалось, в заявлении в КС генеральный прокурор просил признать недействительными с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия было поручено в 2024 году провести корректировку цен по заключенным Latvijas valsts meži (LVM) долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород II сорта и продолжать ее в течение года.

"Это путь обеспечения законности, который прокуратура использует, чтобы добиться ее соблюдения. Важно учитывать, что такого прецедента еще не было, и мы используем все предусмотренные законом возможности, чтобы обеспечить соответствие действий государственных учреждений Конституции и закону. Обращение в КС в данном случае является следующим правовым шагом, чтобы этот вопрос рассмотрел независимый суд", - заявил ранее Мейстерс.

В заявлении в КС генпрокурор указал, что оспариваемые протокольные решения Кабинета министров не соответствуют Конституции, законам и договору о функционировании Европейского союза. По мнению прокуратуры, Кабинет министров принял эти решения без надлежащих полномочий на отчуждение имущества публичного лица по цене ниже предусмотренной гражданско-правовыми договорами.

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров под руководством Эвики Силини, поручившего LVM изменить порядок определения цен на древесину, были противоправными, поэтому 16 июня Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Правительство уже действующего премьера Андриса Кулбергса решило не поддерживать эту просьбу и 27 июля проинформировало об этом Генеральную прокуратуру.

Как указал Кулбергс, нынешнее правительство не может отменить решения предыдущего правительства о поддержке лесопромышленников, поскольку это юридически невозможно. На заседании правительства министры были единодушны по этому вопросу.

Рассмотрев аргументы, изложенные в письме Кабинета министров, прокуратура пришла к выводу, что действия правительства не были обоснованными. В связи с этим генеральный прокурор обратился в суд с заявлением об отмене оспариваемых протокольных решений.

В июне в интервью агентству LETA Мейстерс сообщил, что расследование так называемого дела лесопромышленников продвигается и постепенно выявляется все больше доказательств, а также определяются новые направления расследования. Уголовный процесс был начат в отношении десяти человек, в том числе бывшего министра земледелия Армандса Краузе, бывшего госсекретаря Минземледелия Райвиса Кронбергса, бывшего председателя правления LVM Петерса Путниньша, вице-президента Латвийской федерации лесной промышленности Кристапса Клауса и представителей ряда лесопромышленных предприятий.

Расследование уголовного дела связано с двумя направлениями - возможным злоупотреблением служебным положением сотрудниками Минземледелия, которые противоправно добились поддержки для лесопромышленной отрасли, и с возможной халатностью должностных лиц LVM, в результате чего государству причинены убытки в размере около 50 млн евро.

Темы

Андрис КулбергсLatvijas valsts mežiСеймКабинет министровГосударственная прокуратураКонституционный судСуд Сатверсме

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