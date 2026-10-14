Дело лесопромышленников на 50 млн евро: Конституционный суд не стал рассматривать заявление генпрокурора
Конституционный суд (КС) отказался возбуждать дело по заявлению генерального прокурора Арминса Мейстерса по так называемому делу лесопромышленников, пояснив, что генпрокурор не имеет права подавать в КС заявление по данному делу.
КС пришел к выводу, что оспариваемые акты имеют юридическую силу в отношении одного учреждения в рамках субъекта публичного права и не предписывают непосредственно совершать какие-либо действия за пределами государственного управления. Кроме того, они не регулируют неопределенное количество случаев и не применяются многократно. Таким образом, оспариваемые акты не являются нормативными актами, рассмотрение которых входит в компетенцию КС. Суд рассматривает дела о соответствии других нормативных актов или их частей правовым нормам более высокой юридической силы, а также о соответствии национальных правовых норм Латвии заключенным государством международным договорам.
Упомянутые генпрокурором протокольные решения считаются индивидуальными правовыми актами Кабинета министров, которые не соответствуют признакам административного акта, поясняет КС.
В то же время КС указал, что проверка соответствия таких актов закону входит в его компетенцию, однако законодатель в законе о КС предусмотрел лишь определенный круг субъектов, которые могут подать по ним заявление в КС, а именно, президент, Сейм, не менее 20 депутатов Сейма, Кабинет министров и Совет по юстиции в рамках установленной законом компетенции.
Генеральный прокурор не входит в круг этих лиц, указал КС.
Как сообщалось, в заявлении в КС генеральный прокурор просил признать недействительными с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия было поручено в 2024 году провести корректировку цен по заключенным Latvijas valsts meži (LVM) долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород II сорта и продолжать ее в течение года.
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"Это путь обеспечения законности, который прокуратура использует, чтобы добиться ее соблюдения. Важно учитывать, что такого прецедента еще не было, и мы используем все предусмотренные законом возможности, чтобы обеспечить соответствие действий государственных учреждений Конституции и закону. Обращение в КС в данном случае является следующим правовым шагом, чтобы этот вопрос рассмотрел независимый суд", - заявил ранее Мейстерс.
В заявлении в КС генпрокурор указал, что оспариваемые протокольные решения Кабинета министров не соответствуют Конституции, законам и договору о функционировании Европейского союза. По мнению прокуратуры, Кабинет министров принял эти решения без надлежащих полномочий на отчуждение имущества публичного лица по цене ниже предусмотренной гражданско-правовыми договорами.
В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров под руководством Эвики Силини, поручившего LVM изменить порядок определения цен на древесину, были противоправными, поэтому 16 июня Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Правительство уже действующего премьера Андриса Кулбергса решило не поддерживать эту просьбу и 27 июля проинформировало об этом Генеральную прокуратуру.
Как указал Кулбергс, нынешнее правительство не может отменить решения предыдущего правительства о поддержке лесопромышленников, поскольку это юридически невозможно. На заседании правительства министры были единодушны по этому вопросу.
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Рассмотрев аргументы, изложенные в письме Кабинета министров, прокуратура пришла к выводу, что действия правительства не были обоснованными. В связи с этим генеральный прокурор обратился в суд с заявлением об отмене оспариваемых протокольных решений.
В июне в интервью агентству LETA Мейстерс сообщил, что расследование так называемого дела лесопромышленников продвигается и постепенно выявляется все больше доказательств, а также определяются новые направления расследования. Уголовный процесс был начат в отношении десяти человек, в том числе бывшего министра земледелия Армандса Краузе, бывшего госсекретаря Минземледелия Райвиса Кронбергса, бывшего председателя правления LVM Петерса Путниньша, вице-президента Латвийской федерации лесной промышленности Кристапса Клауса и представителей ряда лесопромышленных предприятий.
Расследование уголовного дела связано с двумя направлениями - возможным злоупотреблением служебным положением сотрудниками Минземледелия, которые противоправно добились поддержки для лесопромышленной отрасли, и с возможной халатностью должностных лиц LVM, в результате чего государству причинены убытки в размере около 50 млн евро.