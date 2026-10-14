Дело лесопромышленников на 50 млн евро: Конституционный суд не стал рассматривать заявление генпрокурора

КС пришел к выводу, что оспариваемые акты имеют юридическую силу в отношении одного учреждения в рамках субъекта публичного права и не предписывают непосредственно совершать какие-либо действия за пределами государственного управления. Кроме того, они не регулируют неопределенное количество случаев и не применяются многократно. Таким образом, оспариваемые акты не являются нормативными актами, рассмотрение которых входит в компетенцию КС. Суд рассматривает дела о соответствии других нормативных актов или их частей правовым нормам более высокой юридической силы, а также о соответствии национальных правовых норм Латвии заключенным государством международным договорам.