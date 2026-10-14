Старые холодильники и телефоны годами лежат дома: куда в Латвии сдавать ненужную электротехнику

Хотя 87,5% жителей Латвии считают, что знают, как правильно сортировать отходы, в домах по-прежнему накапливаются старые и неиспользуемые электроприборы. Чтобы побудить людей перейти от знаний к действиям, Latvijas Zaļais punkts и компания по управлению отходами Eco Baltia vide запускают информационную кампанию "Ты уже знаешь. Теперь действуй". Ее цель - привлечь внимание к ответственному обращению с электротехникой и напомнить, что отслужившие приборы нужно сдавать в соответствующие пункты, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором или годами хранить дома.