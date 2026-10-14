Старые холодильники и телефоны годами лежат дома: куда в Латвии сдавать ненужную электротехнику
Старые телефоны, сломанные холодильники и ненужная бытовая техника нередко годами занимают место в наших домах. Между тем в Латвии работает более 70 пунктов приема, куда можно сдать отслужившие электроприборы, а крупную технику в определенных случаях даже вывезут бесплатно. Рассказываем, куда обращаться и почему не стоит выбрасывать электронику в обычный мусор.
Хотя 87,5% жителей Латвии считают, что знают, как правильно сортировать отходы, в домах по-прежнему накапливаются старые и неиспользуемые электроприборы. Чтобы побудить людей перейти от знаний к действиям, Latvijas Zaļais punkts и компания по управлению отходами Eco Baltia vide запускают информационную кампанию "Ты уже знаешь. Теперь действуй". Ее цель - привлечь внимание к ответственному обращению с электротехникой и напомнить, что отслужившие приборы нужно сдавать в соответствующие пункты, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором или годами хранить дома.
Согласно последним данным исследования Brand Capital, жители Латвии хорошо осведомлены о правилах сортировки отходов: 87,5% респондентов заявили, что знают, как правильно сортировать мусор, а 75,3% отметили, что в их домохозяйствах отходы сортируют. Кампания "Ты уже знаешь. Теперь действуй" обращает внимание на разрыв между этими показателями: 12,2% жителей знают правила сортировки, но по разным причинам не применяют их на практике.
Одна из наиболее распространенных причин, по которым люди не участвуют в системе сортировки отходов, - доступность соответствующей инфраструктуры. Однако исследование показывает, что 6 из 10 жителей (59,1%) считают расположенные поблизости пункты сортировки и контейнеры легкодоступными.
"Большинство людей знают, что отходы нужно сортировать, но одних знаний недостаточно. Это особенно важно с учетом долгосрочных целей Латвии в сфере обращения с отходами. Европейский союз установил, что к 2035 году государства-члены должны добиться того, чтобы на полигоны отправлялось не более 10% образующихся в стране бытовых отходов.
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Для достижения этой цели важны не только возможности утилизации отходов, но и то, насколько активно и ответственно жители ими пользуются. Отслужившая электротехника - один из примеров того, как каждый может внести свой вклад. Пока ненужные электроприборы хранятся дома или попадают в бытовой мусор, мы теряем возможность извлечь из них ценные материалы.
Поэтому, если мы хотим достичь долгосрочных экологических целей, действовать нужно уже сегодня. Именно к этому призывает кампания "Ты уже знаешь. Теперь действуй" - пользоваться доступными возможностями и превращать знания в конкретные действия", - подчеркивает член правления Latvijas Zaļais punkts Каспарс Закулис.
Отслужившая электротехника - ценный ресурс, который можно вернуть в оборот
Правильное обращение с отслужившей электротехникой особенно важно, поскольку, в отличие от многих видов обычных бытовых отходов, электроприборы могут содержать как опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, так и ценные материалы, которые можно извлечь и использовать повторно.
Например, при сдаче старого холодильника можно вернуть в оборот множество полезных материалов - от металлического каркаса и медных проводов до пластиковых полок и алюминиевых деталей. При правильной разборке почти все его компоненты можно направить на переработку. Сталь и медь снова становятся промышленным сырьем, пластик перерабатывают в гранулы для производства новых изделий, а из электронных компонентов извлекают ценные металлы.
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Даже стекло и теплоизоляционные материалы, если они не загрязнены, могут использоваться повторно или для получения энергии. Опасные для окружающей среды вещества, например фреон, безопасно утилизируют, не допуская их попадания в атмосферу.
"Суть экономики замкнутого цикла заключается в том, чтобы как можно дольше сохранять ценность материалов и изделий. В случае с электротехникой это означает как продление срока службы приборов, так и их ответственную сдачу на переработку, когда они становятся непригодными для использования.
В процессе переработки из отслужившего оборудования можно извлечь ценные материалы, которые станут сырьем для производства новых изделий. Но этот процесс начинается с решения самих жителей - сдать ненужную электротехнику, а не хранить ее дома, - объясняет председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтис. - При этом важно помнить, что не каждый сломанный прибор сразу должен становиться отходом. Например, ремонт холодильника по сравнению с производством нового устройства в определенных условиях может сократить связанные с этим выбросы парниковых газов на 90%.
Производство нового холодильника может сопровождаться выбросами примерно 200-300 кг CO₂-эквивалента, тогда как отдельные ремонтные работы - около 10-30 кг. Поэтому ответственное обращение с электротехникой начинается с оценки возможности дальнейшего использования прибора и завершается его правильной переработкой".
Что делать жителям?
Кампания "Ты уже знаешь. Теперь действуй" призывает жителей пересмотреть запасы электротехники, скопившейся дома, и решить, что с ней делать дальше.
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Если прибор по-прежнему работает, ему можно дать вторую жизнь - передать другому пользователю или продать. Сломанное и непригодное для использования оборудование следует доставить в специализированные пункты приема электротехники или воспользоваться другими доступными услугами по ее сбору.
Все виды отслужившей бытовой и другой электротехники, которая больше не пригодна для использования, относятся к отходам, представляющим опасность для окружающей среды, поскольку могут содержать вредные вещества. Если батарейки и электрическое оборудование не передаются на переработку, содержащиеся в них опасные вещества могут попасть в окружающую среду и вызвать токсичное загрязнение, угрожающее природе и здоровью людей.
В составе электроприборов и батареек могут присутствовать различные опасные химические вещества, в том числе свинец, кадмий, олово, ртуть и другие.
Eco Baltia vide и Latvijas Zaļais punkts также напоминают, что старую электротехнику можно сдавать более чем в 70 пунктах сортировки отходов по всей Латвии. Мелкую технику и батарейки принимают и в специальных контейнерах, установленных в различных торговых точках страны.
Кроме того, Eco Baltia vide совместно с Latvijas Zaļais punkts открыли в Риге два специализированных пункта приема электротехники - у торгово-развлекательного центра Akropole Alfa и бизнес-комплекса Business Garden Riga.
Уточнить возможность вывоза электротехники из дома можно у своего оператора по вывозу отходов. Eco Baltia vide бесплатно вывозит у своих клиентов мелкую и крупную бытовую технику, если ее общий вес составляет не менее 40 кг.
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Адреса пунктов сортировки отходов, а также специализированных пунктов приема батареек и электротехники можно найти в цифровой карте сортировки Latvijas Zaļais punkts.
Исследование Brand Capital 2026, проведенное при поддержке Latvijas Zaļais punkts по заказу MAGIC, выполнило агентство Norstat. В онлайн-опросе приняли участие более 3000 респондентов из стран Балтии в возрасте от 15 до 74 лет - около 1000 человек в каждой стране. Исследование обеспечило региональный охват и возможность сопоставить результаты Латвии, Литвы и Эстонии.