В "Согласии" не было согласия: Чекушин готов похоронить партию, а Ушакову некогда - у него бюджет ЕС

Решение о возможной ликвидации партии "Согласие" должны принимать ее члены и съезд. По словам Нила Ушакова, если съезд поддержит самороспуск партии, он, как рядовой член, будет уважать это решение. При этом сам политик пока не намерен обсуждать дальнейшие планы. "С февраля, когда я покинул правление партии, я не участвую в ее работе. Весь этот год я полностью посвятил работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год", - рассказал Ушаков. Он напомнил, что в Европарламенте является главным докладчиком по бюджету, который принимается в достаточно сложных условиях.