В "Согласии" не было согласия: Чекушин готов похоронить партию, а Ушакову некогда - у него бюджет ЕС
Партия "Согласие", много лет представлявшая интересы русскоязычных жителей Латвии, может прекратить существование. Один из ее бывших лидеров, Константин Чекушин, призывает похоронить политический проект, а другой, Нил Ушаков, пока не раскрывает свои дальнейшие планы.
Решение о возможной ликвидации партии "Согласие" должны принимать ее члены и съезд. По словам Нила Ушакова, если съезд поддержит самороспуск партии, он, как рядовой член, будет уважать это решение. При этом сам политик пока не намерен обсуждать дальнейшие планы. "С февраля, когда я покинул правление партии, я не участвую в ее работе. Весь этот год я полностью посвятил работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год", - рассказал Ушаков. Он напомнил, что в Европарламенте является главным докладчиком по бюджету, который принимается в достаточно сложных условиях.
Съезд "Согласия", на котором планируется обсудить будущее партии, пройдет всего за несколько дней до окончательного голосования по бюджету ЕС. Поэтому Ушаков не сможет принять в нем участие.
"О дальнейших политических планах я буду думать после того, как бюджет будет принят", - заявил евродепутат.
По его словам, сейчас его главная ответственность перед жителями Латвии заключается в том, чтобы добиться максимально благоприятных для страны решений при формировании бюджета Евросоюза. Особое значение это имеет и для других государств, расположенных у восточной границы ЕС.
"Проект надо похоронить, потому что он был убит"
Решение о возможной самоликвидации партии прокомментировал еще один из ключевых представителей "Согласия" - Константин Чекушин. В соцсетях он написал: "Думаю, это закономерное решение. Последние муниципальные выборы показали, что люди больше не доверяют партии, совершившей такое количество управленческих ошибок".
Читайте продолжение после рекламы
Чекушин признался, что еще десять лет назад сам активно критиковал "Согласие", выступая за развитие образования и сохранение родного языка. Он участвовал в заседаниях комиссий Сейма, митингах и общественных мероприятиях, а затем решил попробовать влиять на процессы изнутри партии. Однако реальность оказалась сложнее, чем представлялась со стороны. Внутри "Согласия" существовали разные направления и группы влияния, а сама партия в тот период столкнулась с обвинениями в коррупции, отстранением Нила Ушакова и уголовными процессами. По ощущениям Чекушина, "всей прессе Латвии была дана команда - "мочить", и они эту команду исполняли".
В 2020 году ему предложили возглавить список партии на выборах в Рижскую думу. Это должно было стать частью обновления, однако предвыборную кампанию вскоре изменили пандемия Covid-19, а затем новый кризис, начавшийся в 2022 году. По мнению Чекушина, в эти сложные периоды руководство партии не справилось с ситуацией.
"Исторически мы привыкли смотреть скорее не на дела, а на лидеров. И там было очень много вопросов у общества. Что они делали и говорили", - отметил он.
Еще одной причиной упадка партии Чекушин считает слишком долгое пребывание у власти. По его словам, "Согласие" привыкло к монопольному положению, а внутренние противоречия в итоге привели к расколу. При этом речь шла скорее о конфликте лидеров, чем о несостоятельности политических идей. В качестве примера он привел мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, которому удалось объединить горожан, несмотря на его многолетнюю связь с "Согласием".
Читайте продолжение после рекламы
"Партия не смогла сохранить согласие внутри. Как уж тут говорить о согласии на уровне всей страны?" - задается вопросом Чекушин.
По его словам, даже когда партия оказалась на грани ухода из большой политики, внутренние интриги и ошибочные управленческие решения продолжались. В результате избиратели перестали понимать, что представляет собой "Согласие". Чекушин рассказал, что многие знакомые поддерживали лично его, но советовали уйти из партии. Сам он, несмотря на разочарование, продолжал оставаться в "Согласии", поскольку не привык отказываться от начатого на полпути. Теперь же, считает политик, пришло время поставить точку.
"Проект надо похоронить, потому что он был убит. Сначала создателями. Потом уже косвенно и избирателями. Это надо признать и поставить точку. И идти дальше свободными людьми со своими проектами и делами", - заявил Чекушин.
"Согласие" может принять решение о самороспуске
Как ранее сообщила газета Diena, член правления "Согласия" Янис Урбанович намерен предложить съезду принять решение о самороспуске партии.
По его словам, съезд назначен на 21 ноября, и он предполагает, что это может быть последнее подобное собрание политической силы. "Я думаю, что это будет последний съезд. Я предложу самораспуск. Хочу поскорее все закончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто прошел через нас за долгую историю партии, и чтобы им больше не приходилось смотреть на мучения "Согласия", - заявил Урбанович.
Он рассказал, что вопрос о прекращении деятельности обсуждался внутри партии еще до выборов. По его словам, тогда звучали мнения, что политический проект исчерпал себя и его время прошло. Тем не менее было решено еще раз попытаться продолжить борьбу. На выборах в 15-й Сейм политическое объединение "Центр согласия" получило поддержку лишь 0,820% избирателей. Теперь судьба партии может решиться на ноябрьском съезде.