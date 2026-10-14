Неприятный прогноз для сторонников Кулбергса: "Объединенный список" может вскоре распасться
"Объединенный список" получил крупнейшее представительство в новом Сейме Латвии, но удержать единство может оказаться сложнее, чем выиграть выборы. Политолог предупреждает о внутренних разногласиях, борьбе за влияние и риске потерять доверие избирателей.
Победивший на выборах в 15-й Сейм Латвии "Объединенный список" (AS) уже в ближайшее время может столкнуться с внутренним расколом. Об этом в интервью порталу Jauns.lv заявил исследователь политической коммуникации Мартиньш Причинс. По его словам, объединение состоит из разных организаций и партий, у которых могут не совпадать политические цели, представления о будущем страны и взгляды на актуальные проблемы.
"Многие эксперты прогнозируют, что у них возникнут проблемы с идентичностью и трудности в работе единой организации, поскольку они не представляют собой однородную массу. Поэтому им предрекают довольно скорый раскол", - отметил исследователь.
На выборах AS получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой нового парламента. Теперь перед объединением стоит задача превратить поддержку избирателей в реальные изменения, не потеряв при этом внутреннее единство и доверие общества.
Победить на выборах проще, чем договориться
Причинс считает, что одним из главных испытаний для AS станет способность согласовать позиции входящих в него политических сил. Несмотря на значительное представительство в Сейме, объединение не располагает абсолютным большинством мест и будет вынуждено искать поддержку других партий.
"Перед ними стоит большой вызов: как со всем этим справиться, как самостоятельно принимать решения и как распорядиться полученной властью, хотя у них и нет больше половины мандатов. Поэтому им понадобятся сторонники", - пояснил политолог. По его мнению, важную роль будет играть то, как AS организует работу над правительственными приоритетами. Объединение заявляло, что сначала намерено определить задачи будущего правительства, а уже затем договариваться о составе коалиции. Такой подход может оказаться интересным, однако он требует согласованности внутри самого политического объединения. Если входящие в него партии по-разному понимают, какие реформы необходимы стране в первую очередь, договориться будет непросто.
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Еще одна проблема - информационная закрытость. Сейчас AS придерживается относительно сдержанной позиции и не раскрывает всех подробностей переговоров. Причиньш предупреждает, что длительное молчание может сыграть против объединения.
"Эту тишину могут использовать другие: спекулировать, распространять слухи, которые навредят AS и его лидеру Кулбергсу. Поэтому им нужно дозировать информацию, которую СМИ и остальные участники политического процесса смогут обсуждать", - считает исследователь.
Кто получит лавры победителя - Кулбергс или вся партия?
Отдельный вопрос касается политического имиджа Андриса Кулбергса. Во время предвыборной кампании AS формировал образ лидера как человека, способного решить накопившиеся проблемы страны.
"Само объединение во время предвыборной кампании создавало сильный образ своего лидера - образ Кулбергса как решения проблем. Теперь вопрос в том, как они будут воплощать это в реальность. Кулбергс все решает, но кто получит лавры победителя, если они будут, - сам Кулбергс или вся политическая коалиция?" - задается вопросом Причинс.
По его словам, не менее важно заранее понимать, кто будет нести ответственность в случае неудачи.
В Латвии достаточно сложных проблем, которые невозможно решить в короткие сроки. Среди них политолог назвал ситуацию в национальной авиакомпании airBaltic, проект Rail Baltica, а также проблемы в образовании и здравоохранении.
Если обещанные реформы не принесут быстрых результатов, политическим конкурентам будет нетрудно использовать это против нового руководства. При этом неудачи могут ударить как по всему AS, так и лично по его лидеру. Многое будет зависеть от того, как сами политики объяснят свои решения и распределят ответственность внутри команды.
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С кем AS будет формировать коалицию?
Неопределенность сохраняется и в вопросе будущих партнеров. По словам Причинса, избиратели AS придерживаются разных взглядов на то, с кем объединение должно сотрудничать. Одни не хотят видеть его в коалиции с "Новым Единством" (JV), другие выступают против сотрудничества с партией "Латвия на первом месте" (LPV), которую возглавляет Айнар Шлесерс. Политолог полагает, что наиболее тесное сотрудничество AS может сложиться с Национальным объединением (NA). Однако даже вместе эти политические силы располагали бы лишь 51 голосом, что сделало бы правительство уязвимым при голосованиях.
В отдельных вопросах AS мог бы искать поддержку "Нового Единства". По более консервативным темам и вопросам сокращения государственного аппарата и расходов возможным партнером может стать LPV. В зависимости от рассматриваемой инициативы объединение также может договариваться с "Прогрессивными" и другими политическими силами.
Причинс допускает, что AS будет формировать поддержку не на основе жесткого соглашения со всеми партнерами, а по отдельным вопросам. Такой подход позволит искать большинство для конкретных решений, но одновременно может осложнить прогнозирование дальнейшей политики. "Подход, при котором допускается мало компромиссов, создает потенциал для более серьезных конфликтов", - предупредил исследователь.
Он напомнил, что и при правительстве Эвики Силини между партиями не было достаточного доверия. Политические партнеры нередко публично критиковали друг друга, что осложняло совместную работу. По мнению Причиньша, прозрачность решений будет иметь решающее значение. Если AS сможет объяснять обществу, почему сотрудничает с теми или иными политическими силами и какие цели преследует, такой подход может оказаться привлекательным для избирателей.
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Избиратели ждут быстрых результатов
Одной из главных проблем нового политического руководства станет необходимость оправдать ожидания избирателей. Причинс считает, что AS потребуется проводить реформы одновременно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Одних обещаний недостаточно: людям нужны изменения, результаты которых можно будет увидеть еще до следующих выборов. "Вероятно, этому правительству придется принять довольно много непопулярных решений, если оно действительно хочет что-то позитивно изменить в стране", - отметил политолог.
Однако именно такие решения могут стать источником внутренних разногласий. Разные участники объединения могут по-разному оценивать, какие реформы необходимо проводить в первую очередь, кто должен за них платить и насколько далеко можно заходить в сокращении расходов.
Важным фактором станет и подбор команды Кулбергса. Пока остается открытым вопрос, кого он привлечет к работе, насколько эти люди будут готовы к серьезным преобразованиям и захотят ли они брать на себя ответственность за непопулярные меры. Причинс также обратил внимание на заявления о том, что в правительстве будут работать профессионалы. По его мнению, необходимо уточнить, что именно подразумевается под этим понятием: опытные избранные политики или специалисты, которые могут прийти в правительство извне. Исследователь не исключает, что при формировании кабинета министров появятся неожиданные кандидатуры, в том числе на пост главы Министерства иностранных дел.
"Мы урезаем вам расходы, потому что вы бездельники"
Особое значение будет иметь стиль общения будущего руководства страны с обществом. Причинс считает, что Кулбергсу придется внимательно прислушиваться к тем группам населения и представителям отраслей, чьи расходы планируется сократить.
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Экономия государственного бюджета может быть болезненной, поэтому недостаточно просто объявить о сокращениях. Необходимо объяснять, почему принимаются такие решения, какие цели они преследуют и каких результатов от них ожидают.
"Диалог с отраслями и общественными группами будет очень важен. Нужно объяснять свои решения, а не просто заявлять: "Вот, мы урезаем вам расходы, потому что вы бездельники", - подчеркнул политолог.
По его словам, в противном случае Кулбергс рискует настроить против себя значительную часть общества и накопить политических противников.
Причинс отметил, что лидер AS уже демонстрирует определенный стиль коммуникации: он твердо придерживается своей позиции и аргументов. Однако в роли руководителя правительства ему придется учитывать не только собственные взгляды, но и реакцию различных общественных групп.
Таким образом, победа AS на выборах стала лишь первым этапом. Теперь объединению предстоит договориться о политических приоритетах, найти партнеров для формирования большинства и приступить к реформам. Если внутренние противоречия окажутся сильнее общих целей, крупнейшая политическая сила нового Сейма может столкнуться с расколом еще до того, как успеет реализовать свои обещания.