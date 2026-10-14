Неприятный прогноз для сторонников Кулбергса: "Объединенный список" может вскоре распасться

"Перед ними стоит большой вызов: как со всем этим справиться, как самостоятельно принимать решения и как распорядиться полученной властью, хотя у них и нет больше половины мандатов. Поэтому им понадобятся сторонники", - пояснил политолог. По его мнению, важную роль будет играть то, как AS организует работу над правительственными приоритетами. Объединение заявляло, что сначала намерено определить задачи будущего правительства, а уже затем договариваться о составе коалиции. Такой подход может оказаться интересным, однако он требует согласованности внутри самого политического объединения. Если входящие в него партии по-разному понимают, какие реформы необходимы стране в первую очередь, договориться будет непросто.