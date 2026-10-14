Исследовательница возмущена: мы хотим жить экологично, но заворачиваем овощи в полиэтиленовую пленку

Особую критику ученая направляет в адрес флиса, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Подобные изделия нередко преподносят как экологичную альтернативу, поскольку при их производстве повторно используют отходы. Однако, как подчеркивает Гонтар, переработка не означает, что пластик исчезает из окружающей среды. "Создается впечатление, что загрязнение исчезло. Но ваш флис продолжит загрязнять окружающую среду и тогда, когда вы его носите, и тогда, когда стираете", - отмечает исследовательница.