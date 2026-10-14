Исследовательница возмущена: мы хотим жить экологично, но заворачиваем овощи в полиэтиленовую пленку
После Второй мировой войны пластик считался символом прогресса. Легкий, дешевый и удобный в обработке материал быстро проник практически во все сферы жизни. Однако сегодня ученые все чаще предупреждают о последствиях его массового использования для окружающей среды и живых организмов.
Научный директор французского исследовательского института INRAE Натали Гонтар считает, что люди способны уменьшить использование пластика примерно на 75%, не снижая качества жизни.
От символа прогресса к глобальной проблеме
Пластик стал одним из главных материалов послевоенной эпохи благодаря своим свойствам и относительно низкой стоимости. Его производство основано на переработке нефти и процессах полимеризации, позволяющих создавать прочные материалы из простых молекул.
Однако у этого технологического успеха есть серьезная обратная сторона. Пластик практически не разлагается естественным путем и может сохраняться в окружающей среде столетиями, накапливаясь в почве и океанах. Со временем пластиковые отходы распадаются на все более мелкие частицы - микропластик и нанопластик. Они загрязняют воду, воздух и почву, проникают в различные экосистемы и вызывают опасения ученых из-за возможного воздействия на здоровье людей и животных.
При этом загрязнение начинается задолго до того, как пластиковое изделие оказывается на свалке. Оно сопровождает весь жизненный цикл материала - от производства до использования и переработки. Частицы могут выделяться в результате трения, а значительная часть пластиковых отходов по-прежнему захоранивается или сжигается. Последствия накопления загрязняющих веществ могут проявляться спустя десятилетия.
Не всегда решением становится и биопластик. По словам исследовательницы, некоторые материалы имеют биологическое происхождение, но при этом не являются биоразлагаемыми и могут оказывать на окружающую среду воздействие, сопоставимое с обычным пластиком.
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Огурец в пленке: действительно ли это необходимо?
Один из самых простых способов сократить использование пластика - отказаться от ненужной упаковки. Гонтар обращает внимание на то, что покупатели нередко используют пластиковые изделия просто потому, что магазины предлагают именно такой вариант.
"Это абсурд, когда вам продают огурец в пластиковой пленке. Более того, из-за этого продукт портится. Это преподносят как вопрос гигиены, но это полная глупость, потому что сам пластик загрязняет огурец различными добавками", - отмечает ученая.
Она приводит в пример отказ от пластиковых пакетов в отделах фруктов и овощей. Когда их заменили бумажными или тканевыми сумками, покупатели довольно быстро привыкли к новому варианту, а количество используемого пластика сократилось.
По мнению исследовательницы, этот пример показывает, что привычки потребителей можно менять без серьезных неудобств. Для этого достаточно сделать более экологичную альтернативу доступной и привычной.
Мыло и шампунь без пластиковых бутылок
Еще одна область, в которой можно уменьшить количество пластика, - ванная комната. Гонтар советует внимательнее выбирать средства гигиены и по возможности отдавать предпочтение твердым продуктам вместо жидких.
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Например, обычный шампунь можно заменить твердым, а жидкое мыло - кусковым. В таком случае вместо большой пластиковой бутылки остается небольшой кусок мыла, который не требует аналогичной упаковки.
Также исследовательница рекомендует регулярно пользоваться многоразовыми сумками и отказываться от одноразовых пакетов там, где они не нужны.
Синтетическая одежда тоже загрязняет окружающую среду
Пластик присутствует не только в упаковке и бытовых предметах. Многие современные ткани содержат синтетические волокна, в том числе полиэстер. При ношении и особенно при стирке такая одежда выделяет микропластик, который попадает в окружающую среду.
"Каждый раз, когда вы надеваете или снимаете такую одежду, вы выделяете микропластик, который впоследствии вдыхаете. Когда вы ее стираете, частицы попадают в воду", - объясняет Гонтар.
По ее словам, покупателям стоит обращать внимание на состав ткани. Если название материала начинается с "поли-", это может указывать на присутствие синтетических волокон, произведенных из полимеров.
Особую критику ученая направляет в адрес флиса, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Подобные изделия нередко преподносят как экологичную альтернативу, поскольку при их производстве повторно используют отходы. Однако, как подчеркивает Гонтар, переработка не означает, что пластик исчезает из окружающей среды. "Создается впечатление, что загрязнение исчезло. Но ваш флис продолжит загрязнять окружающую среду и тогда, когда вы его носите, и тогда, когда стираете", - отмечает исследовательница.
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Таким образом, использование переработанного сырья само по себе не решает проблему выделения микропластика.
Пластик прячется даже в строительных материалах
Полностью отказаться от пластика непросто, поскольку он встречается даже там, где люди не ожидают его обнаружить. Речь идет, в частности, о строительных и изоляционных материалах. Гонтар рассказала о собственном опыте ремонта небольшого дома. По ее словам, она невольно столкнулась с пластиковыми материалами и некоторое время не понимала, откуда в помещении берется мелкая пыль.
"Я жила среди этих частиц микропластика, думая, что это пыльца", - рассказала исследовательница. Позднее выяснилось, что источником частиц был полиуретан - материал, использованный в основном слое теплоизоляции дома.
Этот пример, по мнению ученой, показывает, что потребители не всегда могут самостоятельно контролировать количество пластика вокруг себя. Даже при осознанном выборе товаров полностью избежать контакта с ним бывает сложно. Поэтому ответственность лежит не только на покупателях. Важную роль должны играть производители, а также государственные органы, определяющие, какие товары допускаются на рынок и какие требования предъявляются к их составу и упаковке.
Гонтар уверена, что значительная часть используемого сегодня пластика людям на самом деле не нужна. Многие изделия появились в повседневной жизни не потому, что без них невозможно обойтись, а потому, что общество привыкло к их удобству.
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По оценке исследовательницы, сокращение потребления пластика примерно на 75% вполне достижимо без заметного снижения качества жизни.
Для этого необходимо пересмотреть повседневные привычки, отказаться от ненужной упаковки, внимательнее выбирать одежду и средства гигиены, а также добиваться изменений на уровне производства и государственной политики.