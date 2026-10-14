Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 11:25
Антициклон принесет в Латвию сухую неделю
Во второй половине текущей недели и на следующей неделе в Латвии ожидается мало осадков, прогнозируют синоптики.
На протяжении большей части следующей недели на погоду в Латвии будет влиять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая погода, хотя временами небо может быть облачным. Существенных изменений температуры воздуха не прогнозируется.
Во второй половине недели местами, в основном в Курземе, пройдут кратковременные дожди. При прояснениях температура воздуха по ночам местами на востоке страны опустится до 0...-2 градусов, а на остальной территории Латвии сохранится выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит +9...+15 градусов.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце октября в Латвии станет холоднее - средняя температура воздуха опустится на два градуса ниже нормы.