Антициклон принесет в Латвию сухую неделю

Во второй половине недели местами, в основном в Курземе, пройдут кратковременные дожди. При прояснениях температура воздуха по ночам местами на востоке страны опустится до 0...-2 градусов, а на остальной территории Латвии сохранится выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит +9...+15 градусов.