За экологические преступления в Латвии теперь можно получить до 12 лет тюрьмы: кого коснутся новые правила

"Компромисс из компромиссов", - так охарактеризовал поправки председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис. По его словам, обсуждение сопровождалось бурными спорами. Экологические организации опасались, что разрешение на хозяйственную деятельность позволит обходить природоохранные законы и избегать наказания даже за серьезный ущерб охраняемым видам и природным территориям. Фермеры и лесопромышленники, напротив, предупреждали, что под уголовное преследование могут попасть даже те, кто работает по всем правилам. "В итоге стороны пришли к своеобразному компромиссу, хотя претензий к нему у всех хватает", - отметил Гутманис. Он также выразил недоумение по поводу строгости наказаний, предусмотренных директивой ЕС, указав, что обоснованность санкций за отдельные нарушения не всегда очевидна. При этом обсуждение поправок в юридической комиссии Сейма помогло снять опасения, что уголовное наказание будет грозить за случайный и незначительный вред природе.