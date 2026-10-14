Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Холодно, ветрено и дождливо - среда погодой не порадует
В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Погодные условия в Латвии определяет циклон над Швецией.
Осадки в основном будут небольшими и кратковременными. Ожидается облачная погода, с умеренным южным ветром, в Курземе - западным. Скорость ветра в порывах составит 9-14 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду. Температура воздуха в среду не превысит +8...+13 градусов.
В Риге ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Температура воздуха в столице составит около +10 градусов.