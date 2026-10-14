Холодно, ветрено и дождливо - среда погодой не порадует
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Холодно, ветрено и дождливо - среда погодой не порадует

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Погодные условия в Латвии определяет циклон над Швецией.

Осадки в основном будут небольшими и кратковременными. Ожидается облачная погода, с умеренным южным ветром, в Курземе - западным. Скорость ветра в порывах составит 9-14 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду. Температура воздуха в среду не превысит +8...+13 градусов.

В Риге ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Температура воздуха в столице составит около +10 градусов.

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