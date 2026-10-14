Холодно, ветрено и дождливо - среда погодой не порадует

Осадки в основном будут небольшими и кратковременными. Ожидается облачная погода, с умеренным южным ветром, в Курземе - западным. Скорость ветра в порывах составит 9-14 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду. Температура воздуха в среду не превысит +8...+13 градусов.