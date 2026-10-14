Ядерное оружие в Латвии: в Минобороны объяснили, почему заявление президента важнее, чем кажется

Риквейлис также напомнил, что ядерные силы могут базироваться на суше, в воздухе и на море. При этом для НАТО важна не только конкретная точка размещения вооружения, но и возможность оперативно перемещать его в зависимости от ситуации. "Мобильность ядерного оружия очень важна для каждой страны, которая им обладает. Если мы хотим понять, как это работает в нашем случае, в случае альянса, то именно гибкость - то, с чем военные командующие альянса хотят работать в наибольшей степени. Поэтому физическое местонахождение менее важно, чем возможность быстро перемещать его в соответствии с их потребностями и решениями", - объяснил он.