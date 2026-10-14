Ядерное оружие в Латвии: в Минобороны объяснили, почему заявление президента важнее, чем кажется
Размещение ядерного оружия в Латвии в ближайшее время малореалистично, однако заявление президента имеет важное значение для сдерживания России. В Министерстве обороны объяснили, почему старые военные базы не подходят для этой цели и что действительно важно для НАТО.
Размещение ядерного оружия в Латвии в обозримом будущем не имеет реальных предпосылок, поскольку для этого необходимы специальная инфраструктура и масштабная подготовка. Об этом заявил государственный секретарь Министерства обороны Латвии Айрис Риквейлис в эфире программы "Globuss" на TV24. По его мнению, недавнее заявление президента следует рассматривать прежде всего как символический и коммуникационный шаг, а не как сигнал о скором появлении ядерного оружия на территории страны.
"Я бы вообще не хотел развивать эту тему дальше заявления президента, потому что не думаю, что в ближайшее время у нас есть какие-либо реальные перспективы размещения ядерного оружия", - отметил Риквейлис.
Он подчеркнул, что размещение такого вооружения нельзя сравнивать с обычным военным перемещением, для которого достаточно выбрать подходящее место. Необходимы специальные условия, соответствующая инфраструктура и длительная подготовка. "Нужно понимать, что размещение ядерного оружия - это не то же самое, что просто приехать и поставить коробку из-под сигар в подходящем месте. Для этого нужна инфраструктура, необходима огромная подготовительная работа", - пояснил представитель Минобороны.
Во время передачи ведущий поинтересовался, можно ли считать бывшую советскую военную базу в Зелтини, недалеко от Алуксне, лишь руинами по сравнению с тем, что требуется для размещения ядерного оружия. Риквейлис согласился с такой оценкой и рассказал, что лично видел инфраструктуру, предназначенную для размещения ядерного оружия, в Бельгии и Нидерландах. По его словам, сравнивать подобные объекты с тем, что имеется в распоряжении Латвии, не приходится. При этом он не стал углубляться в подробности устройства таких объектов.
Читайте продолжение после рекламы
Однако, как считает представитель Минобороны, практическая возможность немедленного размещения ядерного оружия - не главное в этой дискуссии. Гораздо важнее политический и психологический смысл заявления президента.
"Я хочу сказать, что заявление относительно ядерного оружия, на мой взгляд, имеет гораздо большую коммуникационную ценность, чем его физическое местонахождение", - подчеркнул Риквейлис.
Ведущий обратил внимание на то, что российский президент Владимир Путин неоднократно прибегал к ядерным угрозам, и подобные заявления можно рассматривать в том числе как ответный сигнал. Обсуждение этой темы, отметил он, может помочь обществу чувствовать себя спокойнее. В контексте российской риторики ядерного шантажа такие сигналы приобретают особое значение для Латвии и других стран НАТО. Речь идет не обязательно о немедленном изменении военной инфраструктуры, а о демонстрации готовности альянса использовать весь спектр имеющихся у него возможностей для сдерживания потенциального противника.
Риквейлис также напомнил, что ядерные силы могут базироваться на суше, в воздухе и на море. При этом для НАТО важна не только конкретная точка размещения вооружения, но и возможность оперативно перемещать его в зависимости от ситуации. "Мобильность ядерного оружия очень важна для каждой страны, которая им обладает. Если мы хотим понять, как это работает в нашем случае, в случае альянса, то именно гибкость - то, с чем военные командующие альянса хотят работать в наибольшей степени. Поэтому физическое местонахождение менее важно, чем возможность быстро перемещать его в соответствии с их потребностями и решениями", - объяснил он.
Читайте продолжение после рекламы
По словам Риквейлиса, предложение президента следует оценивать и с точки зрения психологической готовности общества к вопросам безопасности. Даже если конкретных планов по размещению ядерного оружия в Латвии сейчас нет, сама дискуссия напоминает о возможностях коллективной обороны.
"Президент это предложил, и я считаю, что это очень правильный и важный шаг, в том числе для нашей психологической готовности. В конце концов, НАТО с самого начала является ядерным альянсом. Пока существует ядерный компонент НАТО, альянс будет оставаться ядерным", - заявил представитель Минобороны.
Он добавил, что личное отношение жителей к ядерному оружию не меняет главного обстоятельства: Латвия является частью союза, располагающего мощным инструментом сдерживания.