14-летний подросток врезался на чужой машине в дерево и попытался сбежать - его нашли с помощью дрона
В Ропажском крае произошла авария, после которой предполагаемый водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы заметили молодого человека с окровавленным лицом, выходившего из автомобиля Audi, врезавшегося в деревья на обочине. Позже выяснилось, что речь идет о 14-летнем подростке, сообщает передача "Degpunktā".
Проверять свои водительские навыки в таком возрасте, да еще на грунтовой дороге и в темноте, мягко говоря, не лучшая идея. Что произошло во время поездки и действительно ли за рулем находился несовершеннолетний, теперь выясняет полиция.
После столкновения очевидцы сообщили правоохранителям, что со стороны водительского места из Audi вышел молодой парень с окровавленным лицом. Однако к моменту прибытия полицейского патруля на месте аварии его уже не было.
Сотрудники проверили ближайшие придорожные канавы, предполагая, что пострадавший мог выбраться из машины и упасть. Но вскоре стало ясно, что человек, вероятно, намеренно покинул место происшествия.
Начальник участка полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис рассказал, что, поскольку происшествие случилось вечером, было принято решение поднять в воздух беспилотник с тепловизором. К поискам подключились сотрудники полиции. С помощью тепловизора удалось обнаружить человека неподалеку от места аварии. Как выяснилось, подросток сидел в кустах. Через некоторое время за ним приехал автомобиль. Юноша выбежал из леса и сел в машину.
Позднее транспортное средство остановили сотрудники Государственной полиции. Внутри находился 14-летний мальчик, который соответствовал описанию, данному очевидцами. Медики осмотрели подростка и доставили его в больницу. По имеющейся информации, за мальчиком в лес приехал один из его родителей. При этом автомобиль Audi принадлежал знакомому семьи.
Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства происшествия. В частности, правоохранителям предстоит установить, действительно ли 14-летний подросток находился за рулем автомобиля в момент аварии.