ВИДЕО: хотите выжить - будьте осторожны... В приграничных лесах Латвии нелегальные мигранты не одни

В интенсивности поступления сообщений в 2025 году наблюдались два периода повышенной активности - апрель-май и сентябрь-октябрь. Именно в эти месяцы было зарегистрировано наибольшее количество сообщений по сравнению с остальной частью года. В эти два периода также отмечалось наибольшее число волостей, в которых наблюдали медведей или признаки их присутствия. В апреле медведей замечали в 55 волостях, в мае - в 81, в сентябре - в 44, а в октябре - в 45 волостях.