ВИДЕО: хотите выжить - будьте осторожны... В приграничных лесах Латвии нелегальные мигранты не одни
Наблюдения исследователей природы свидетельствуют о том, что у нелегальных мигрантов, незаконное проникновение которых в Латвию организуют белорусские спецслужбы, могут быть гораздо более серьезные проблемы, о которых стоит беспокоиться, блуждая по нашим лесам.
Речь, конечно, о бурых медведях. Опубликованный Латвийским государственным институтом лесоведения Silava отчет о мониторинге медведей за 2025 год наглядно демонстрирует присутствие этих крупных зверей и вблизи латвийско-белорусской границы.
В приграничье медведей хватает, и их будет еще больше
Согласно данным Управления охраны природы (DAP), в прошлом году было получено в общей сложности 827 сообщений о случайных наблюдениях медведей или признаков их присутствия. Сообщения включают как непосредственные наблюдения животных и их фиксацию с помощью фотоловушек, так и обнаруженные признаки их присутствия - отпечатки лап, шерсть, экскременты и берлоги.
Популяция бурых медведей в Латвии постепенно растет, и в настоящее время исследователи считают, что в стране обитает около 150 особей этого вида. Упомянутый отчет Silava за 2025 год, в свою очередь, показывает, что присутствие этого огромного хищника зафиксировано и в приграничных районах, где Беларусь, предположительно при участии России, в настоящее время организует нелегальную миграцию.
За пределами территорий Natura 2000 [единая экологическая сеть особо охраняемых природных территорий на территории Европейского союза] мониторинг медведей проводится еще в пяти местах, в том числе в приграничных районах юго-восточной Латвии - на территориях волостей Деменес, Скрудалиенас, Салиенас и Каплавас.
Согласно отчету, с 2023 года еще в пяти районах за пределами территорий Natura 2000 во время созревания урожая обследуют яблоневые сады. В описании указано, что признаки присутствия медведей подтверждены во всех обследованных районах. Кроме того, на карте отмечен яблоневый сад в латвийско-белорусском приграничье, где также обнаружены признаки присутствия медведей.
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В целом, согласно данным отчета, в юго-восточном приграничье Латвии как в 2024-м, так и в 2025 году фиксировались присутствие медведя, оставленные им царапины и шерсть.
Интересно, что 241 из упомянутых 827 наблюдений медведей или признаков их присутствия в прошлом году сделали сотрудники Государственной пограничной охраны.
Медведь из Беларуси пытался прорваться через забор
Еще интереснее то, что в апреле этого года латвийские пограничники сняли на видео случай, когда о пересечении границы, судя по всему, задумался и медведь, обитающий в Беларуси. Крупный хищник, совсем как нелегальные мигранты, бродил вдоль забора, пытаясь найти способ перебраться через него.
Животное встало на задние лапы и проверило прочность ограждения, после чего принялось более тщательно исследовать его снизу, несколько раз пытаясь вырыть яму. Однако добиться успеха ему не удалось. Убедившись, что обойти забор не получится, медведь отправился дальше по своим делам.
Подобные визиты лесных животных для "проверки" границы в последнее время наблюдаются все чаще, напоминая, что пограничникам необходимо сохранять бдительность не только в отношении людей, но и в отношении представителей природы.
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Хищников снимают на видео и фотографируют жители
Как известно, медведи в Латвии регулярно попадают и в социальные сети, поскольку их достаточно много и нередко животных фиксируют не только специальные камеры, установленные в лесах, но и обычные жители.
Стоит отметить и случаи, когда медведей непосредственно в проблемном приграничье фиксировали пограничники или оборудование, предназначенное для охраны границы. Подобных случаев вблизи белорусской границы немало и у соседней Литвы:
@borderjournal Border guards at the Kabeliai checkpoint recorded a bear crossing the border from Belarus into Lithuania through a marsh. It spent about three hours within European Union territory before returning to Belarus through the marsh#BorderNews #Lithuania #Belarus #BorderGuard #WildlifeNews ♬ Global News - FY Musik Official
Медведей особенно часто замечали в месяцы, когда усиливается поток мигрантов
С 2021 года подтверждено, что медведи активно размножаются на территории Латвии. В 2025 году в стране зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с медвежатами текущего года рождения - от одного до четырех детенышей, в среднем по 2,5 на одну медведицу. С учетом даты сообщения и места обнаружения животных относительно границы Латвии с соседними государствами можно предположить, что на территории Латвии размножались как минимум 18 медведиц.
В интенсивности поступления сообщений в 2025 году наблюдались два периода повышенной активности - апрель-май и сентябрь-октябрь. Именно в эти месяцы было зарегистрировано наибольшее количество сообщений по сравнению с остальной частью года. В эти два периода также отмечалось наибольшее число волостей, в которых наблюдали медведей или признаки их присутствия. В апреле медведей замечали в 55 волостях, в мае - в 81, в сентябре - в 44, а в октябре - в 45 волостях.
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На пути мигрантов - волки, медведи, змеи, клещи и... охотники
Мониторинг медведей - одна из подпрограмм мониторинга, предусмотренных государственной программой мониторинга биологического разнообразия. В Латвии мониторинг биологического разнообразия включает наблюдения на территориях Natura 2000, фоновый мониторинг, характеризующий ситуацию по всей стране, специальный мониторинг для углубленного изучения отдельных видов или биотопов, а также мониторинг инвазивных видов. Мониторинг биологического разнообразия - это своего рода "проверка здоровья" природы, которая помогает понять, как меняется природа Латвии, и обеспечивает ее сохранение для будущих поколений.
Наряду с медведями, только гораздо более интенсивно, растет и число нелегальных мигрантов, которых недружественные соседние государства направляют в сторону Латвии через густые леса и луга. В прошлом году Государственная пограничная охрана в общей сложности пресекла 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманитарным соображениям в пересечении границы в прошлом году не было отказано 31 нелегальному мигранту. В 2024 году были остановлены 5388 человек, а по гуманитарным соображениям в страну были допущены 26 человек.
Однако медведи - лишь одна из потенциальных проблем, которые в будущем могут возникнуть у тех, кто решил проникнуть в Европейский союз. В латвийских лесах также немало волков, змей и клещей, переносящих различные заболевания.
Также недавний инцидент, во время которого бдительные охотники задержали небольшую группу бродивших по местности нарушителей границы, показывает, что эти заблудившиеся незваные гости потенциально подвергают себя опасности, если оказываются на пути охотников, которые, разумеется, имеют полное право охотиться в соответствии с законом.
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Krievu mednieki Latvijā noķēra nelegālos imigrantus. Visus viņus aizturēja. Veči malači — cepuri nost ! https://t.co/dxGQYHDvrr— Der.Friedrich (@DassFriedrich) October 10, 2026
Пограничная охрана отмечает, что на протяжении длительного времени у нее сложилось хорошее сотрудничество с жителями приграничных районов, в том числе с охотничьими коллективами, и призывает и впредь сообщать о подозрительных лицах и транспортных средствах в приграничье.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа была начата операция Vilkatis - целенаправленная и скоординированная реакция Латвии на гибридную угрозу, связанную с использованием нелегальной миграции из Беларуси в качестве инструмента давления.
Цель операции - существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем. Операцию планируется продолжать до 31 декабря.