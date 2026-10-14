Zero Zone - место легендарных вечеринок 90-х. Что стало с культовым клубом Риги?
Когда-то сюда ехали за музыкой, танцами и атмосферой свободных 90-х, а название Zero Zone было знакомо всем любителям ночной жизни Риги. Потом клубная легенда превратилась в полузаброшенное здание. Теперь исчезло и оно.
В Риге исчезло еще одно место, с которым у многих связаны воспоминания о бурных 1990-х. Ночной клуб Zero Zone в Пардаугаве когда-то принимал известных музыкантов, собирал любителей электронной музыки и был частью новой клубной культуры независимой Латвии. Позже здание опустело и в итоге недавно было снесено.
Из дома культуры - в центр ночной жизни
Клуб Zero Zone располагался в Пардаугаве, на улице Кандавас, 27. Это было здание бывшего культурного центра общества глухих Rītausma, которое со временем превратилось в одно из заметных мест рижской ночной жизни. Для Риги 1990-х подобные заведения были чем-то большим, чем просто местами, где можно потанцевать. После восстановления независимости менялась городская культура, появлялись новые музыкальные направления, формировались молодежные сообщества. Ночные клубы становились пространством экспериментов, знакомств и самовыражения.
Одним из самых ярких свидетельств того, каким был клуб в конце 1990-х, стал репортаж российского журнала "ОМ". Журналисты описывали Zero Zone как одну из важных площадок, где выступали приезжавшие в Ригу российские звезды. Здесь выступали группы "Мумий Тролль", "Джуманджи", "Моральный кодекс", певица Линда и многие другие.
Помимо громких дискотек со световыми шоу и модным в те времена виски с колой, клуб в определенный период своей истории предлагал и другие развлечения — например, посетители вспоминают, что туда ходили играть на компьютерах по ночам.
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Взрыв, который вошел в историю клуба
История Zero Zone неразрывно связана с рэкетом и криминальными разборками 90-х годов. По воспоминаниям участников тех событий, клуб "пытались взорвать" как минимум дважды. Самый громкий инцидент произошел в ночь на 19 июня 1996 года - около стены здания прогремел мощный взрыв. В результате была разрушена часть несущей стены, серьезно пострадали внутренние помещения клуба, а также дорогостоящая музыкальная аппаратура и световое оборудование. К счастью, в ту конкретную ночь заведение не работало, поэтому обошлось без жертв (хотя в некоторых хрониках упоминались двое раненых, вероятно, охранники или прохожие).
Для клуба это стало одной из самых драматичных страниц его истории. При этом воспоминания о Zero Zone не сводятся к этому эпизоду: в публикациях о ночной жизни Риги он продолжает фигурировать прежде всего как заметное место клубной сцены Пардаугавы.
Когда музыка стихла
Взрывы и криминальный шлейф сильно подкосили работу заведения. К концу 1990-х годов фокус ночной жизни Риги сместился обратно в центр и Старый город, где открылись новые амбициозные проекты (такие как Pepsi Forums и супертехнологичный Nautilus, созданный бывшим владельцем Zero Zone Сергеем Пушным).
Клуб Zero Zone закрылся и превратился в историю, оставив после себя лишь ностальгические воспоминания целого поколения рижан, чья молодость прошлась на эпоху дискотек 90-х. Само здание культурного центра Rītausma на Кандавас, в котором когда-то гремели басы, со временем пришло в упадок. По данным адресного каталога Lursoft, по адресу Кандавас, 27, были зарегистрированы разные предприятия. Там сдавались помещения и проводились различные детские кружки по интересам.
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В конце 2025 — начале 2026 года здание бывшего культурного центра Rītausma и клуба Zero Zone было определено под снос. В сентябре 2025 года Латвийское общество глухих провело прощальное мероприятие, пригласив бывших посетителей в последний раз прогуляться по помещениям и вспомнить события, которые когда-то пульсировали в этих стенах, после чего здание было окончательно закрыто в ожидании демонтажа и снесено. В апреле 2026 года новые владельцы территории, крупный строительный девелопер YIT Latvija, официально подали в Рижское стройуправление архитектурно-строительную концепцию. На освободившемся земельном участке площадью 0,65 гектара запланировано масштабное строительство современного 6-этажного жилого комплекса.