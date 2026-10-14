Zero Zone - место легендарных вечеринок 90-х. Что стало с культовым клубом Риги?

В конце 2025 — начале 2026 года здание бывшего культурного центра Rītausma и клуба Zero Zone было определено под снос. В сентябре 2025 года Латвийское общество глухих провело прощальное мероприятие, пригласив бывших посетителей в последний раз прогуляться по помещениям и вспомнить события, которые когда-то пульсировали в этих стенах, после чего здание было окончательно закрыто в ожидании демонтажа и снесено. В апреле 2026 года новые владельцы территории, крупный строительный девелопер YIT Latvija , официально подали в Рижское стройуправление архитектурно-строительную концепцию. На освободившемся земельном участке площадью 0,65 гектара запланировано масштабное строительство современного 6-этажного жилого комплекса.