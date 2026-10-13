Кулбергс: запретить транзит российского зерна невозможно - будут иски до 800 млн евро

Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский союз (ЕС). "Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски", - сказал Кулбергс.