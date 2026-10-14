Экс-президент Польши: нападение РФ на страны Балтии стало бы для Путина катастрофической ошибкой
Военная провокация России против стран Балтии или Польши теоретически возможна, однако стала бы для Владимира Путина "мегаисторической ошибкой". Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью Константину Эггерту для программы DW #вТРЕНДde.
Отвечая на вопрос о вероятности российского вторжения или военной провокации в Латвии, Литве, Эстонии либо Польше, Квасьневский признал, что подобный сценарий существует. Однако, по его словам, он возможен лишь в том случае, если Путин окончательно потеряет связь с реальностью и перестанет понимать истинное положение России.
Экс-президент Польши подчеркнул, что НАТО значительно сильнее России, а возможности Москвы для прямой военной провокации против альянса сегодня ограничены. По его оценке, российский президент уже совершил историческую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Попытка вступить в военное противостояние с НАТО имела бы еще более серьезные последствия.
При этом Квасьневский уверен, что гибридные провокации против стран НАТО продолжатся. Их цель – проверить солидарность союзников, скорость принятия решений и готовность отвечать на действия Москвы.
Квасьневский также раскритиковал решение заместителя министра обороны США Элбриджа Колби не приглашать представителей балтийских государств на одно из совещаний. По мнению бывшего польского президента, исключение отдельных союзников из подобных обсуждений является ошибкой.
Вместе с тем Квасьневский считает, что российское руководство недооценивает способность Запада к совместным действиям. Он напомнил, что Москва не ожидала единой позиции Евросоюза после аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м.
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По его словам, дальнейшие российские провокации скорее усилят поддержку увеличения военных расходов и укрепления обороноспособности европейских стран, чем помогут пророссийским политическим силам.
Квасьневский также выразил уверенность, что в случае серьезной российской диверсии на территории НАТО союзники способны ответить жестко. В качестве примеров уже последовавшей реакции Запада он назвал санкции против России и вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что командующий НАТО предостерег Москву от нападения на страны альянса.