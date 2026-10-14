Экс-президент Польши: нападение РФ на страны Балтии стало бы для Путина катастрофической ошибкой

Экс-президент Польши подчеркнул, что НАТО значительно сильнее России, а возможности Москвы для прямой военной провокации против альянса сегодня ограничены. По его оценке, российский президент уже совершил историческую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Попытка вступить в военное противостояние с НАТО имела бы еще более серьезные последствия.