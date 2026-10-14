На европейские деньги в Латвии открывают все новые зарядные станции для электромобилей
Предприятие Latvenergo сообщает о том, что под брендом Elektrum Drive построило 30 новых зарядных станций для электромобилей – восемь с 34 зарядными точками в Латвии и 22 с 88 зарядными точками в Эстонии. Планируется построить еще не менее 54 станций в Латвии, Эстонии и Литве.
С начала реализации проекта 13 апреля 2023 года до 10 октября этого года при софинансировании Механизма соединения Европы (CEF) в размере 2 900 000 евро построены 30 зарядных станций для электромобилей, что позволило создать современную сеть быстрой зарядки в странах Балтии. В Латвии зарядные станции в рамках этой сети построены в Риге, Лиепае и Резекне. На каждой новой станции сети TEN-T предусмотрены четыре зарядные точки минимальной мощностью 150 кВт.
В Эстонии зарядные станции построены в Таллине, Пярну и Тарту. На 22 сверхбыстрых зарядных станциях, построенных при софинансировании CEF, будет доступна зарядка мощностью до 300 кВт с возможностью одновременного подключения четырех автомобилей.
За последние 10 лет Европейский союз инвестировал в странах Балтии почти 36 миллионов евро в создание более 1300 общедоступных зарядных точек.
В настоящее время сеть Elektrum Drive в странах Балтии насчитывает уже более 1359 зарядных точек. На зарядных станциях Elektrum Drive используется исключительно зеленая энергия, происхождение которой подтверждается соответствующим сертификатом.