На европейские деньги в Латвии открывают все новые зарядные станции для электромобилей

С начала реализации проекта 13 апреля 2023 года до 10 октября этого года при софинансировании Механизма соединения Европы (CEF) в размере 2 900 000 евро построены 30 зарядных станций для электромобилей, что позволило создать современную сеть быстрой зарядки в странах Балтии. В Латвии зарядные станции в рамках этой сети построены в Риге, Лиепае и Резекне. На каждой новой станции сети TEN-T предусмотрены четыре зарядные точки минимальной мощностью 150 кВт.