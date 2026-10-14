В Латвии построят завод по производству противотанковых мин

Принятое правительством решение стало практическим продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале этого года и предусматривающего создание в Латвии специализированного завода по производству противотанковых мин и их компонентов. Меморандум подписали государственная компания Valsts aizsardzības korporācija (Корпорация государственной обороны) и одно из ведущих и наиболее опытных предприятий военной промышленности Германии Dynamit Nobel Defence.