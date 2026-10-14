В Латвии построят завод по производству противотанковых мин
Кабинет министров принял решение о создании в Латвии нового завода по производству противотанковых мин. Проект обеспечит полный цикл производства и поставок для нужд Национальных вооруженных сил. При этом значительную часть продукции планируется экспортировать.
В рамках проекта планируется построить новый завод по производству противотанковых мин, на котором также будет осуществляться снаряжение боевых частей. Предполагается, что предприятие окажет существенную поддержку латвийской промышленности. Кроме того, создание завода обеспечит надежный доступ к поставщикам критически важного сырья и оборудования.
"Создание завода станет важным шагом в укреплении обороноспособности Латвии и национального производственного потенциала. Это поможет обеспечить своевременные и надежные поставки для нужд Национальных вооруженных сил, одновременно снижая зависимость от внешних поставщиков", – заявил министр обороны Райвис Мелнис.
Принятое правительством решение стало практическим продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале этого года и предусматривающего создание в Латвии специализированного завода по производству противотанковых мин и их компонентов. Меморандум подписали государственная компания Valsts aizsardzības korporācija (Корпорация государственной обороны) и одно из ведущих и наиболее опытных предприятий военной промышленности Германии Dynamit Nobel Defence.
Проект основан на передаче технологий и знаний от DND, благодаря чему Латвия станет частью цепочки поставок немецкой компании.
Планируется, что завод начнет работу в 2028 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии намерены создать завод полного цикла по производству артиллерийских ракет.