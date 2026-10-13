"Это месть за мою работу": переехавший в Латвию российский журналист заявил, что его включили в "черный список"

Неделей ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о начале процедуры включения российского гражданина в список лиц, нежелательных для пребывания в стране, - persona non grata. 6 октября Браже написала в социальной сети X, что после получения информации от компетентных органов и обсуждения вопроса с премьер-министром и министром внутренних дел решила начать процедуру включения в список "еще одного гражданина России". Имя человека министр не назвала, однако агентству LETA известно, что речь идет о Рагозине.