"Это месть за мою работу": переехавший в Латвию российский журналист заявил, что его включили в "черный список"
Российский гражданин Леонид Рагозин заявил в социальных сетях, что его включили в латвийский список нежелательных лиц. Министерство иностранных дел Латвии официально не подтвердило, что речь идет именно о нем, однако сообщило о включении в список еще одного гражданина России 7 октября.
Неделей ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о начале процедуры включения российского гражданина в список лиц, нежелательных для пребывания в стране, - persona non grata. 6 октября Браже написала в социальной сети X, что после получения информации от компетентных органов и обсуждения вопроса с премьер-министром и министром внутренних дел решила начать процедуру включения в список "еще одного гражданина России". Имя человека министр не назвала, однако агентству LETA известно, что речь идет о Рагозине.
Уже 7 октября Рагозин опубликовал в социальной сети свои объяснения того, почему, по его мнению, власти Латвии решили признать его нежелательным лицом.
Теперь он утверждает, что его коллеги-журналисты собирают подписи против его высылки из Латвии. Обращение, по его словам, адресовано специальным докладчикам ООН по правам человека.
Рагозин считает происходящее политическим преследованием. "Это месть за мою работу - анализ новостей, расследования (одно конкретное расследование), критику политиков на этой платформе и шутки, из-за которых они сходят с ума", - утверждает российский гражданин.
По его мнению, ситуация напоминает Россию при Владимире Путине. "Это иллюстрирует медленное сползание Европы к политическому режиму, который так хорошо знаком всем нам, кто бежал из той страны", - написал Рагозин.
В Министерстве иностранных дел Латвии не стали подтверждать его включение в список. Пресс-секретарь ведомства Лига Ермацане пояснила агентству LETA, что министерство совместно с компетентными учреждениями оценивает поступающую в его распоряжение информацию и в соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 104 Иммиграционного закона принимает решения о включении лиц в список нежелательных для Латвии.
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При этом МИД публично сообщает о таких решениях лишь в отдельных случаях. "Подтверждаем, что 7 октября 2026 года в список был включен еще один гражданин России. Более подробную информацию о процессе принятия решения или личности включенного в список человека министерство не предоставит", - говорится в ответе ведомства.