Латвия выделяет деньги на подготовку к быстрому демонтажу железнодорожных путей у восточной границы
Правительство Латвии выделило финансирование государственному предприятию Latvijas dzelzceļš (LDz) для проведения работ, связанных с возможным демонтажем железнодорожных путей в случае потенциального кризиса. Решение было принято во вторник на закрытом заседании правительства.
Как подтвердил агентству LETA перед заседанием министр обороны Райвис Мелнис, финансирование предназначено для создания отверстий, необходимых для того, чтобы в случае кризиса можно было очень быстро демонтировать рельсы. Более подробную информацию министр и Министерство обороны предоставлять не стали.
Ранее 14-й Сейм отклонил предложенный Национальным объединением, которое на тот момент находилось в оппозиции, проект решения о демонтаже железнодорожной инфраструктуры на латвийско-российской границе.
В то же время представители оборонного ведомства заявляли, что разрабатывается подробный план, который при необходимости позволит незамедлительно разрушить автомобильные и железнодорожные пути у восточной границы.
Мелнис также подтвердил Латвийскому телевидению, что рельсы будут демонтировать при появлении признаков возможного кризиса.
Кроме того, власти оценивают, какие ресурсы потребуются для проведения таких работ. По словам министра, сейчас главный вопрос заключается не в том, нужно ли немедленно убирать рельсы, а в том, чтобы у страны была возможность быстро сделать это при необходимости. "Нужно ли демонтировать рельсы уже сегодня - вопрос дискуссионный. Главное, чтобы у нас была возможность это сделать, когда возникнет необходимость", - подчеркнул Мелнис.