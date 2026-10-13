Латвия выделяет деньги на подготовку к быстрому демонтажу железнодорожных путей у восточной границы

Кроме того, власти оценивают, какие ресурсы потребуются для проведения таких работ. По словам министра, сейчас главный вопрос заключается не в том, нужно ли немедленно убирать рельсы, а в том, чтобы у страны была возможность быстро сделать это при необходимости. "Нужно ли демонтировать рельсы уже сегодня - вопрос дискуссионный. Главное, чтобы у нас была возможность это сделать, когда возникнет необходимость", - подчеркнул Мелнис.