В Латвии решили существенно поднять зарплаты военным, чтобы они не уходили из армии
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров утвердил проект правил, предусматривающий повышение базовых окладов военнослужащих с 2027 года. Запланированный рост зарплат будет обеспечен за счет перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли.
Министерство обороны совместно с Национальными вооруженными силами пересмотрело систему оплаты труда военнослужащих, чтобы снизить риск ухода из армии опытных военных с большим стажем службы и способствовать сохранению квалифицированных специалистов.
"Размеры месячных окладов военнослужащих не менялись с 2023 года. Их пересмотр необходим, чтобы оплата труда профессиональных военных не отставала все сильнее от тенденций на рынке труда и не приближалась к уровню оплаты низкоквалифицированного труда и установленной в стране минимальной зарплаты", - указывает Минобороны.
Запланированное повышение зарплат будет обеспечено за счет перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Для этого в Министерство финансов будут представлены предложения о пересмотре базовых расходов бюджета. Предусматривается пересмотреть и сократить доплаты в рамках уже запланированного финансирования оплаты труда, а также оценить возможности сокращения расходов на содержание.
В настоящее время минимальный месячный оклад военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов. По предварительным расчетам, с 2027 года базовые оклады военнослужащих вырастут в среднем на 190 евро в месяц до уплаты налогов, а с 2028 года – еще в среднем на 147 евро в месяц. Фактическое повышение будет зависеть от воинского звания и выслуги лет, поэтому для каждого военнослужащего сумма может отличаться.
Согласно Плану развития Национальных вооруженных сил на 2025–2036 годы, месячный оклад солдата должен быть на 35% выше установленной в стране минимальной зарплаты, а оклад офицера – на 20–30% выше оклада солдата.
"Запланированные изменения позволят постепенно приблизиться к достижению этих целей", отмечает Минобороны.
Как ранее писал Otkrito.lv, Минобороны Латвии обратилось к молодым людям относительно призыва 2027 года.