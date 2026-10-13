В Латвии решили существенно поднять зарплаты военным, чтобы они не уходили из армии

В настоящее время минимальный месячный оклад военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов. По предварительным расчетам, с 2027 года базовые оклады военнослужащих вырастут в среднем на 190 евро в месяц до уплаты налогов, а с 2028 года – еще в среднем на 147 евро в месяц. Фактическое повышение будет зависеть от воинского звания и выслуги лет, поэтому для каждого военнослужащего сумма может отличаться.