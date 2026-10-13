В Риге начали выключать краны с питьевой водой и фонтаны
С наступлением прохладной погоды в Риге началась постепенная подготовка к зиме общественных кранов с питьевой воды. Кроме того, 15 октября планируется отключить фонтаны, находящиеся в ведении муниципального предприятия Rīgas meži.
Пункты питьевой воды постепенно закрывают
Предприятие Rīgas ūdens уже приступило к подготовке городских пунктов питьевой воды к зимнему сезону. В понедельник, 12 октября, подача воды была прекращена в пунктах на Кенгарагском променаде возле улицы Латгалес, 262, в сквере Вишкю, на улице Сила, 4, в Плявниеки возле улицы Андрея Сахарова, 30, на улице Андрея Сахарова, 35, в Латгальском парке возле улицы Балву, 13, а также в парке Эбельмуйжас.
Во вторник, 13 октября, закрыли еще пять пунктов питьевой воды – на улице Лиелвардес, 68, корпус 1, на площади Земитана, на улице Шмерля, 5, возле входа в лес, на улице Райскума, 3, и на 4-й поперечной линии Чиекуркалнса, 7.
Подготовка пунктов питьевой воды к зиме проводится постепенно, чтобы защитить системы водоснабжения от повреждений, вызванных морозами.
Развитие сети общедоступных пунктов питьевой воды в Риге началось в 2022 году. Они оборудованы таким образом, чтобы из них можно было как попить воды, так и наполнить принесенную с собой бутылку. Кроме того, они доступны людям в инвалидных колясках и животным. В пункты подается вода из городской водопроводной сети. Всего в Риге установлено более 60 таких кранов.
Завершается и сезон фонтанов
В среду, 15 октября, планируется отключить рижские фонтаны, находящиеся в ведении предприятия Rīgas meži. Их техническая подготовка к зиме будет проводиться поэтапно с 15 по 19 октября. В предыдущие годы сезон фонтанов в Риге также завершался в середине октября.
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В ведении Рижского самоуправления находятся 14 фонтанов – десять стационарных и четыре плавучих. Их обслуживание поручено предприятию Rīgas meži.
В этом году сезон фонтанов продолжался около шести месяцев. В течение этого времени фонтаны и резервуары закрытых, так называемых плескательных бассейнов регулярно очищались, проводился контроль их состояния и качества воды. Сотрудники Rīgas meži также реагировали на сообщения жителей о возможном загрязнении.