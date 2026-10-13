В Риге начали выключать краны с питьевой водой и фонтаны

Развитие сети общедоступных пунктов питьевой воды в Риге началось в 2022 году. Они оборудованы таким образом, чтобы из них можно было как попить воды, так и наполнить принесенную с собой бутылку. Кроме того, они доступны людям в инвалидных колясках и животным. В пункты подается вода из городской водопроводной сети. Всего в Риге установлено более 60 таких кранов.