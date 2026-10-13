Лукашенко заявил, что Латвия сама организовала пограничный инцидент ради денег ЕС на "свои хотелки"

Лукашенко также подчеркнул, что подобная операция на территории соседнего государства якобы не могла бы состояться без его согласования. "Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша [руководства белорусских силовых структур] исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил глава Беларуси.