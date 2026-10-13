Лукашенко заявил, что Латвия сама организовала пограничный инцидент ради денег ЕС на "свои хотелки"
После инцидента на латвийско-белорусской границе Александр Лукашенко обвинил Ригу в инсценировке ради финансирования ЕС. Белорусский лидер категорически отрицает причастность Минска, но доказательств своей версии в опубликованном выступлении не привел.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что инцидент на латвийско-белорусской границе с участием людей в масках и вооруженной группы был якобы инсценирован самой Латвией ради получения денег от Европейского союза. Свои заявления Лукашенко сделал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси. Об этом сообщает местное информационное агентство БЕЛТА.
"Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер назвал "глупостью" сообщения о том, что люди в масках, предположительно вооруженные, проникли с территории Беларуси в Латвию и участвовали в инциденте с группой нелегальных мигрантов.
"Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", - сказал он.
Лукашенко также подчеркнул, что подобная операция на территории соседнего государства якобы не могла бы состояться без его согласования. "Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша [руководства белорусских силовых структур] исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил глава Беларуси.
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Таким образом, Лукашенко фактически предлагает принять его личное заверение в непричастности белорусской стороны как достаточное доказательство того, что инцидента не было в описанном латвийскими властями виде.
Лукашенко заговорил о деньгах и вооружениях
В своем выступлении белорусский президент также заявил, что в СМИ якобы постоянно распространяется ложь о Беларуси. По его мнению, Латвия, Литва, Эстония и Польша используют подобные сообщения, чтобы обосновать получение дополнительного финансирования, особенно на военные нужды.
"Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в военной области", - заявил Лукашенко.
В качестве примера он привел Польшу, которая закупает танки и другие вооружения, несмотря на проблемы с обеспечением населения дровами.
Что произошло на границе
В начале октября группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. По информации латвийской стороны, группу сопровождали три человека в масках, которые вели себя агрессивно и подталкивали мигрантов в направлении Латвии.
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Военнослужащим Национальных вооруженных сил удалось остановить попытку пересечения границы. По данным НВС, сопровождающие угрожали военным и, судя по происходившему, могли иметь при себе пистолет.
Через несколько часов после этого инцидента люди в масках, как сообщалось, проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и похитили две камеры наблюдения. До прибытия подразделения Государственной погранохраны они успели вернуться в Беларусь.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава предупредил, что подобные действия могут привести к более серьезным последствиям для Беларуси. При этом начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс не исключил, что люди в масках могли не быть представителями белорусских государственных служб, а относиться к организованной преступной группе, использующей благоприятное отношение белорусских служб для перевозки нелегальных мигрантов.